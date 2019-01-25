色男「丟200小費」扯禮服襲胸　越南陪酒妹哭：我的工作沒有這個

▲法官認定收下小費並不為同意讓客人摸胸的淺規則，依傷害罪判刑。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）



地方中心／台南報導

台南一名鄭姓男子和友人在小吃部包廂飲酒唱歌，沒想到塞了200小費給越南籍坐檯酒女小麗（化名）後，接著竟把對方的小禮服扒開、襲胸，甚至還撫摸下體，最後遭小麗的秦姓男友痛打修理。台南地院審理後，依強制猥褻罪判鄭男10個月有期徒刑；至於打人的秦男則被依傷害罪判3個月有期徒刑，均可上訴。

判決書指出，鄭姓男子2018年4月6日凌晨居然為滿足色慾，強行把小麗的平口連身洋裝往下扯，還把裡面的無肩帶胸罩拉下撫摸胸部，當對方反擊時還怒甩巴掌、用力掌摑左臉；不僅如此，甚至脫下小麗的內褲，觸碰下體得逞，直到對方趁隙逃離才作罷。

小麗的秦姓男友接到電話後，氣不過衝到現場要討公道，把鄭男拖下計程車就是一陣毒打，把對方打到頭部、胸部、頸部及手腳等多處受傷，因此被依害罪判3個月有期徒刑。

而小麗則在法庭上哭訴，她的工作內容是幫客人倒酒、陪客人喝酒、唱歌，但不包括可以讓客人摸她身體，且當天沒有同意鄭男摸她的身體。鄭男辯稱，給了小麗200元，對方同意讓他摸胸部。

法官審理後認為，一般人到有坐檯服務的小吃部、KTV等店家消費，因坐檯小姐服務周到另行給予小費的情形，時有多見，並無所謂「坐檯小姐收下小費，代表同意讓客人摸胸或下體等身體私密部位」的潛交易規則存在，且若小麗真的同意又怎會激烈反抗，造成身上多處受傷，因此不採信鄭男說詞，依強制猥褻罪判他10個月有期徒刑。

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