禁用陸資3C產品　陸委會陳明通：不用微信、我是果粉

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

行政院將全面控管政府機關使用陸資3C產品，預計1月底推出各機關使用陸資產品的處理原則，3月份公布廠商名單。對此，陸委會主委陳明通今（25日）指出，使用陸資手機的確會有資安風險，大家要提高警覺，「我個人沒有微信，而且不好意思，非廣告，我是果粉」。

陸委會中午邀請在台陸配圍爐，宴會開始前，陳明通接受媒體採訪作出上述回應。他表示，政府機構一般都不建議使用，即使是個人也不建議，即便手機算個人的私有財產。至於大陸的社交軟體，如微博、微信等，公部門也不建議使用。

陳明通指出，陸委會是一極機密機關，理當嚴加防範，事先有了解一下，同仁都沒有這方面的情況，自己則是「從頭到尾都沒有微信帳號」，而且「不好意思，非廣告，我都用蘋果，我是果粉」。

▲▼政府禁用華為，但日前華為新手機開賣，卻有大批民眾排隊。（圖／記者邱倢芯攝）

針對陸資3C產品可能帶來的竊取個資風險，行政院預計月底宣布各機關使用陸資產品的處理原則，資通安全處長簡宏偉24日補充指出，因為風險考量，原則上是全面性禁止，但有些特殊例外，經過登記報准可以做例外處理。

他舉例，像是屬於精密設備的無線射頻器材，如果只有陸資所生產又非用不可的時候，就會在處理原則中提到登記後報准，但為了風險控管，不可以連結敏感網路與核心網路。

行政院發言人Kolas Yotaka則提到，預計1月底推出各機關使用陸資產品的處理原則，3月份公布廠商名單，她強調，「國家安全毫無灰色地帶可言」，且企圖防止中企或是破壞產業鏈，還是無法解決國安與政府資安如何解決的問題，僅是希望透過這樣的做法，讓各機關在採購相關軟硬體、資通設備時要考量資安、國安問題。

▲華為5Ｇ技術遭部分歐美國家抵制。（圖／CFP）