旅客違規帶肉品「檢疫官放水」？農委會急澄清！影片還原現場

▲農委會緊急舉行「譴責不實爆料抹煞政府防疫努力」記者會。（圖／翻攝農委會臉書直播）

記者許展溢／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情爆發後，全台防疫規格提高，今（23日）卻有網友爆料稱，高雄小港機場防檢局長官竟因擔心被訴願，派遣多名人員協助違規攜帶的民眾登記，更有海關X光人員直接請旅客填申報單，避免對方受罰。農委會主委陳吉仲晚上11點緊急舉行記者會並在臉書專頁直播澄清，絕無放水，必須譴責不實爆料。

爆料網友表示，正常流程是只要旅客攜帶動植物產品，就會先被海關人員註記，並經免申報的綠線通關後到達檢疫櫃臺檢查，如真有攜帶違規物品，會依據法規中的來源地區處以不同的罰鍰，但日前有一名旅客卻因被罰後訴願，導致「防檢長官嚇死了」，還逼問下屬是誰的罰單隨後採取「橘背心人員」的方式，避開海關紅綠線，減少開罰及訴願。

▲農委會和關務署強調，檢疫人員絕對沒有放水情況。（圖／翻攝農委會臉書直播）

陳吉仲指出，這種不實的爆料，若沒有在第一時間澄清，在防範非洲豬瘟關鍵時刻上，會嚴重打擊第一線防疫同仁士氣，並在記者會上播放影片還原現場。關務署署長謝鈴媛說明，該名大陸籍旅客經由綠線台通關時，因托運行李上貼有X光註記貼紙，巡台官員請旅客到紅線台詳查，此時旅客向巡台官員口頭聲明有攜帶肉類，紅線台官員請旅客到檢疫櫃檯檢查。

陳吉仲說，檢疫官本來要開罰了，該名旅客聲明有先向海關口頭聲明有攜帶肉品，檢疫人員又回來向海關人員確認，旅客檢查之前有無向海關申報，既然事先聲明，所以請該旅客補填申報單，沒有罰款。

▲陳吉仲記者會上播放影片，還原實際情況譴責不實爆料。（圖／翻攝農委會臉書直播）

陳吉仲強調，目前正值非洲豬瘟防疫高峰，邊境值勤同仁不分單位，都兢兢業業執行勤務，根據去年統計數據，小港機場共開出950張罰單，而遭網友爆料的男性檢疫人員，去年就開出119張罰單，今年至今小港機場罰單共124張，該名檢疫人員也依法開出12張罰單，值勤情形正常，和爆料者所指「該名檢疫官在這2年應該是沒開超過5張罰單或沒開過罰單」，完全扭曲事實，農委會無法接受這樣的事。