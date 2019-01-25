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北市立委補選／組織戰vs.空戰　藍綠白都說投票率是關鍵

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▲▼台北市立委補選人何志偉、陳思宇、陳炳甫。（合成圖／記者蔣婕妤、屠惠剛、呂佳賢攝）

▲台北市立委補選人何志偉、陳思宇、陳炳甫。（合成圖／記者蔣婕妤、屠惠剛、呂佳賢攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日登場，藍綠白繼九合一選舉後，再次面臨「三腳督」，國民黨、民進黨更將此役視為2020大選前哨戰，傾全黨之力投入輔選，三方都表示勝負關鍵在投票率。

民進黨大動作輔選，總統蔡英文、現任和前任行政院長蘇貞昌、賴清德及黨主席卓榮泰，都紛紛助陣，由於時間緊湊之下，各陣營策略「組織戰為主，空戰為輔。」國民黨候選人陳炳甫陣營則是由前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人力挺，白色力量「柯家軍」候選人陳思宇為台北市長柯文哲助陣相挺，打出大咖牌「陸空」兼具，讓民眾加深印象。

▲▼ 蔡英文偕同立委候選人何志偉參拜海光宮 。（圖／記者周書羽攝）

▲ 蔡英文偕同立委候選人何志偉參拜海光宮 。（圖／記者周書羽攝）

黨政人士分析，士林大同區主要為深綠票倉，在居住年齡層方面屬於中、高年齡層，投票意願相對來較高，也因本次補選時間較為緊湊，各陣營重視「陸軍」組織戰打法，勤走基層，派出大將站台深入選民，在「空戰」策略為輔助，但誰能勝出，投票率才是關鍵。

布局已久的民進黨候選人何志偉，從去年九合一選舉就有意願選立委，外加其母親是前立委薛凌，繼父是民進黨中常委、陽信商業銀行前董事長的陳勝宏，擁有雄厚的財力，是民進黨的金主之一，再加上府院黨的拉抬，讓這場選舉加分許多，只是由於去年市長選舉民進黨慘敗的經驗，讓何志偉這次補選也顯得備感壓力。

▲▼前總統馬英九陪同立委參選人陳炳甫掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九陪同立委參選人陳炳甫掃街。（圖／記者林敬旻攝）

面臨綠營票倉選區的國民黨候選人陳炳甫，父親是養樂多董事長陳重光，姐姐曾是台北市議員陳玉梅。有著雄厚背景，加上家族長年經營此區基層，讓民進黨也不敢大意，國民黨組發會主委李哲華表示，這次立委補選投票率約僅四成上下，組織基本盤將是決定勝選關鍵，最後關頭，誰能把自己的支持者多叫出來投票，就有機會勝選。

根據地方選情人士分析，這次台北市士林大同區立委選區，總選舉人數約26萬人，以投票率約四成估算，在參選人兩強一弱格局下，陳炳甫至少要拿4萬5千票才能突圍。

▲▼士林大同立委候選人陳思宇、台北市長柯文哲單車趴趴Go掃街行程。（圖／記者林敬旻攝）

▲士林大同立委候選人陳思宇、台北市長柯文哲單車趴趴Go掃街行程。（圖／記者林敬旻攝）

身處於藍綠夾殺的白色力量「柯家軍」陳思宇，父親是北市議員陳建銘，也擁有一定的地方實力，她父親在當地選過多次民意代表，資源上也相當的廣，再加上陳思宇曾是北市觀傳局長，對於行銷、在地經營也有相當的實力，選戰過程中柯文哲也大力拉抬，讓短短的補選時間，拉高陳思宇的曝光度以及聲勢。

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