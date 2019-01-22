鄭麗君「去蔣化」被甩巴掌　促轉會：歷史問題不是靠打人解決

▲108年關懷演藝人員春節餐會 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

記者潘永鴻／台北報導

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，22日在關懷演藝人員春節餐會上，公開呼文化部長鄭麗君一巴掌。促轉會發言人葉虹靈表示，第一時間傳訊息給部長幕僚瞭解關心狀況，也呼籲，中正紀念堂轉型不該被簡化成「去蔣化」，是社會討論如何看待歷史的問題，而這些都不是能靠打人解決的。

華視今天舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，鄭麗君也出席致詞，還一一向賓客致意，沒想到卻被資深藝人鄭惠中「呼巴掌」，讓現場氣氛一度尷尬。據悉，鄭惠中因對「去蔣化」不滿才情緒失控；華視表示，鄭惠中隨後有透過主辦方致歉。

根據鏡傳媒報導影片指出，鄭惠中理直氣壯說：「因為她推動廢除中正紀念堂，前人種樹 、後人乘涼，她一點都不感恩。這種人，我這樣子打她，是剛好而已。我相信很多人跟我一樣，有跟我一樣的感覺，我要做的就是這樣而已，謝謝。」

對此，促轉會建議，鄭女士或其他有類似疑慮的民眾，到中正紀念堂內參觀去年剛上檔的展覽「 中正之下-當代人權影像展」。促轉會表示，接下來在中正紀念堂有系列演講，文化部國家人權博物館也有諸多相關展覽，都歡迎鄭女士與一般民眾參加，「進一步瞭解歷史，我們很樂意與她們對話。」

▲藝人鄭惠中。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中在60、70年代走紅，當時藝名為鄭心儀，晚間時常在各大飯店駐唱，白天則是在女義警隊處理行政，也因此被譽為「女警歌手」。