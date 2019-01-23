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邀蔡英文輔選催票？　何志偉：民進黨這一跤跌得太深

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▲▼台北市大同士林立委候選人何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

▲台北市大同士林立委候選人何志偉。（圖／何志偉辦公室提供）

記者潘永鴻／台北報導

台北士林大同立委補選投票周末27日登場，媒體詢問，總統蔡英文可能將在週四出席站台活動？民進黨立委候選人何智偉今早23日表示，目前都是由中央黨部以及總統府在做接洽，基層也很期待，應該很快很快就回來幫忙加油努力。

台北市立委補選倒數三天，繼高雄市長韓國瑜昨北上替國民黨立委候選人陳炳府站台，據傳何志偉也要邀請總統蔡英文輔選。對此，何志偉表示，總統的心都是和基層在一起，如果當天有見面會時，也歡迎外界一起來加油，總統應該跟每個台灣人都一樣，期待好好再一次站起來，為這一塊土地努力。

何志偉強調，至於總統何時會來力挺，在這邊要先感謝總統一直給溫暖打氣，目前都是由中央黨部以及總統府在做接洽，基層也很期待，應該很快很快就回來幫忙加油努力。

此次立委選舉，進展如火如荼被說是市長層級選舉，何志偉表示，因為「民進黨這一跤跌得太深，所以大家會注意到這場補選，原因是跌得太重」，現在要慢慢的拼湊起來，並且要站起來，中間最關鍵的元素還是人民基層。

▲▼台北市大同士林立委候選人何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

▲台北市大同士林立委候選人何志偉。（圖／何志偉辦公室供）

今早白色力量「柯家軍」陳思宇也恰巧在大龍市場掃街，兩人並未碰到面，選前投票日倒數拉票意味濃厚，民進黨台南市立委補選候選人郭國文、北市議員陳怡君也前來陪同站台，何志偉說，在地子弟，在地努力，心要很大地去努力。

對於這次立委補選，郭國文表示，何志偉和余天是民進黨保三成員，希望席次都能夠保住，這其中要先保何志偉，後面才是余天以及他自己，在選舉過程當中，要自保也要互保，藉此來和何加油打氣，期待他先進去立法院。

何志偉也強調，這一次選舉不只是南北連線，更是心連心，感謝本土的朋友一直給予支持，非常感謝里長、志工出來協助，投票日快到了，每天每一步都在匯聚期待結果會是好的。

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