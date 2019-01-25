鄭麗君不向暴力低頭　蘇貞昌肯定：台灣走向民主有做出成績

▲蘇貞昌慰勉鄭麗君。（圖／行政院提供）



政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君於22日出席《關懷演藝人員春節餐會》時，遭不滿「去蔣化」政策的藝人鄭惠中摑巴掌，各界紛紛表態譴責暴力，行政院長蘇貞昌也於昨日行政院會上第三度為鄭麗君打氣，25日再度肯定鄭麗君不向暴力低頭的行為，以及讓台灣走向民主所做出的成績，希望大家為她加油。

蘇貞昌與鄭麗君25日一同出席台灣漫畫基地「台漫六十-尋找軌跡TC60-Finding Tracks」特展。蘇貞昌受訪時肯定鄭麗君遭摑後的大器回應，認為鄭麗君反映堅定且從未因突襲暴力而低頭，或有任何的卻步，正可以看出一位公務員、一位為國奉公的部長是這麼的努力，應該給她多加油。

蘇貞昌表示，台灣好不容易從威權走向民主，從封閉走向開放，鄭部長為國家做這方面的努力，非常有成績，但卻被人刻意攻擊，他嚴厲譴責。

前行政院長賴清德為九合一大選下台走人，鄭麗君原有意同去，但經蘇貞昌三度慰留下，決議留任。面對遭「甩巴掌」，鄭麗君23日出面表示，希望社會透過這個事件珍惜民主、尊重他人，民主社會有不同意見，但不要用暴力方式為之，暴力是不對的，任何事後的主張跟理由都不能合理化暴力，且保護台灣社會免於暴力威脅是政府的責任。