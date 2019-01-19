不挺陳思宇？「友柯」陳景峻將站台挺何志偉　　

▲民進黨臺北市立委參選人何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市士林北投區立委補選1月27日投票，民進黨立委參選人何志偉將在20日晚上舉行「百工百業挺志偉&社子大團結之夜」，行政院長賴清德、基隆市長林右昌將出席站台，其中「友柯」的前台北市副市長陳景峻也在名單之內，卻沒力挺白色力量「柯家軍」陳思宇。

「百工百業挺志偉&社子大團結之夜」，晚間六點將在社子國小舉行，由北市議員阮昭雄、立委吳思瑤主持，重量級嘉賓除了賴清德、林右昌，黨主席卓榮泰也將出席。

何志偉今早在大龍市場掃街，面對近日補選如火如荼，各陣營派出大咖站台，何志偉表示，綠色執政品質保證，這是黨一直以來嚮往的品牌樣態，感謝這一路支持的人，蘇貞昌確定明天晚上會到士林大同一起「衝衝衝」，總統以及前院長賴清德都會由中央黨部來安排。

▲柯P選前之夜陳景峻 。（圖／記者湯興漢攝）

去年台北市長柯文哲選舉時，陳景峻公開幫忙站台，近期才被新北市黨部以違紀移送新北評委會，卻因人數不足而流會，引發外界揣測，陳明天公開為自家黨立委候選人站台，卻未力挺「柯家軍」的陳思宇，是否代表與白色力量有分裂，讓外界感到關注。

根據《新頭殼》報導，陳景峻說，這是中央黨部主動安排的活動，他現在是民進黨籍，黨部安排當然前往站台，何志偉陣營也有找他幫忙。至於為何沒有幫陳思宇站台，陳景峻表示，陳思宇陣營沒有找他。

陳景峻表示，他現在也沒有當副市長，而之前幫柯文哲站台，是因為他那時當台北市副市長，居於政治倫理、行政倫理，當然幫他站台「這就是分寸拿捏。」

