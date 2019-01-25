受夠民進黨了！陳炳甫催票：這一席綠營拿走對國家沒幫助

▲國民黨立委候選人陳炳甫至士林區華榮市場拜票。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市士林大同立委補選27日登場，國民黨候選人陳炳甫25日早上至士林區華榮市場拜票，他呼籲民進黨在國會有70幾席立委，毫無監督政府作用，過去3年已經「受夠了、悶夠了」，如果這一席再被民進黨拿走，對國家毫無幫助。

面對綠營票倉選區，陳炳甫表示，對選情謹慎樂觀，不至於能夠從白綠廝殺中獲利，「柯家軍」候選人陳思宇的票源屬相對年輕族群，民進黨候選人何志偉則是鞏固基本盤，每個陣營大家一定都是在做最後衝刺努力。

陳炳甫表示，投入補選後，第三次來到士林的市場掃街，感受到民眾愈來愈熟悉，主要是因為過去3年大家對中央執政感到厭煩非常反彈，希望能在國會有多一份監督的力量。

▲國民黨立委候選人陳炳甫至士林區華榮市場拜票。（圖／記者潘永鴻攝）

談及此次補選狀況，陳炳甫指出，自己比新人還要新，新人在選舉時，再怎麼新，也是因為對地方熟悉才會出來選，當初出來參與補選是從零開始，士林38個里只有認識一位里長。

「補選投票率低，哪個陣營可以把死忠支持者催出來就有機會贏」。陳炳甫坦言，最後衝刺很難接觸到年輕選民，對他來講，競選中山、大同區議員從第5名到第一高票，是因為4年來努力被大家看到，在士林只有40天沒辦法證明有多努力做，只能靠組織。

陳炳甫強調，倘若這一席再被民進黨拿走的話，老實講對國家毫無幫助，現在70幾個民進黨立委，也沒有監督到政府，一例一休、能源、改台幣、發400億經濟紅利等政策都是奇奇怪怪的。一個政府怎麼可以一個政策第二天就改，開餐廳不可能昨天賣牛排，明天賣生魚片，一個國家怎麼會搞成這樣，連路邊攤也不可能這樣，知錯能改是好事，但政策推出應該是經過深思熟慮的。