　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

秀當兵照證明棄「美國國籍」　何志偉：馬祖服役

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼何志偉華榮市場掃街。（圖／記者潘永鴻攝）

▲何志偉華榮市場掃街。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市立委補選倒數四天，白色力量「柯家軍」陳思宇父親北市議員陳建銘，昨日在臉書貼文暗批民進黨立委候選人何志偉有美國國籍卻選立委。對此，何志偉22日表示，早已放棄美國國籍，但對台灣有深厚情感因為這裡是我的家，並秀當兵照表示回台後放棄美國國籍也去馬祖當兵。

為了澄清自己當過兵，何志偉上午至華榮市場掃街拜票秀出當兵時的軍裝照並表示，當年第一時間跟家人說抽中金馬獎，家人第一句話竟然說恭喜「水喔、水喔」接著就去馬祖當兵，他說軍裝跟別人不一樣，上面還有毛料，而這是在外島當兵才特有的軍裝，因為馬祖冬天冷。

何志偉表示，去馬祖當兵為人生最重要的一段時間，畢竟離台十年，回台灣當兵，軍營的人來自各式各樣的家庭，某種程度讓自己快速「接地氣」，這群當兵朋友現在也是最好的朋友，前幾天的造勢晚會，就有當年的軍營朋友從桃園、基隆跑來支持。

近期遭到對手陳建銘照三餐，為女兒陳思宇打選戰，何志偉認為，台灣是一個美麗自由的民主國家，歡迎大家多發臉書，各式各樣的言論，他會把聲音放心裡面牢記，聽進去，而自己的競選主軸就是拚經濟、好生活，「自己已經選過兩屆議員，盼不要浪費媒體資源，候選人應該做好傾聽民意，把民意帶進國會。」

▲▼何志偉秀出馬租當兵照。（圖／記者潘永鴻攝）

▲何志偉秀出馬租當兵照。（圖／記者潘永鴻攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
孫生丟《麻辣》主持棒！「酷炫自私」惹火王牌製作人
女乘客坐最後一排「只露頭上下晃」！空姐走近一看傻眼
父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕　抱出女童已癱軟
李燕哽咽首曝「18個月離婚原因」　愛孩子卻不能當媽
11:19突然一震！東南部海域4.8地震

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／監察院：管中閔政務委員3年任內　不間斷匿名投稿獲190萬元

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

陳思宇募資號召寧夏夜市辦桌　柯文哲笑說：很多人是為了吃飯

何志偉憶當年去美國看歐巴馬選舉：蘇貞昌鼓勵的　

邀卓榮泰、鄭文燦站台　何志偉：即刻上工　蘇貞昌是最好人選　

國訓中心不當用人、挪用296萬　監查院糾正教育部體育署

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

柯媽出動救選情！狂讚陳思宇「又美又拚又認真」

春節9天連假　盧秀燕宣布1999「春節不打烊」

孫大千幫高雄觀光說話　批酸民「刷存在感、消費韓國瑜」

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

柯媽出動救選情！狂讚陳思宇「又美又拚又認真」

春節9天連假　盧秀燕宣布1999「春節不打烊」

孫大千幫高雄觀光說話　批酸民「刷存在感、消費韓國瑜」

秀當兵照證明棄「美國國籍」　何志偉：馬祖服役

驚！假身分證網購買得到？內政部：我們在淘寶網上有看到

柯文哲要段宜康吞曲棍球　柯媽不捨：段愛罵當然他會有一點生氣

特勤掉漆！少校仰臥起坐挺不起腰桿　分2天「補測3次」才過關

雲端最前線／浩鼎案士檢罕見放棄上訴 翁啟惠無罪確定

「説真話」創造網路聲量　羅智強自嘲：黨中無大將、小強作先鋒

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

30餘戶買房交屋驚遭抵押　桃園「銘曜高尚」建商捲款脫逃？

建構健康安全無虞　給高齡長者更舒適精緻的生活

車禍撞擊駕駛昏迷　UBI感應GPS定位連線產險→報警救援

4種習慣加速耗損零件　UBI車險一覽無遺折抵保費安全駕駛

腦出血突昏厥差點不能投　洋基小聯盟約簽法庫哈

獨／女童因高壓噴槍身亡　奪命2關鍵：噴槍卡卡＆氣壓太大

過年生病何處去？春節開診院所出爐　這3天最難找醫生

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

政治熱門新聞

陳文茜提「禿子時尚街」幫高雄拚..

民粹聲浪摧毀台灣「風電產業鏈」

段宜康要求說清楚　柯P嗆：先吞..

我駐日副代表突換人　外交部官員..

不敢獨立　韓國瑜反問蔡英文：台..

回應高級酸　韓國瑜：富貴人家不..

現身黃金島告別式　馬英九遭丟鞋..

韓國瑜視察路平　嘆「簡單的事最..

【幕後】壓垮黃國昌最後一根稻草

影／「館長」力挺朱立倫：他滿會..

空姐被逼「幫胖洋男擦屁」　藍委..

擊敗費德勒的小鮮肉們

高嘉瑜「眼球運動」貼圖衝第二名

「神力女超人」許淑華月曆出爐！

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面