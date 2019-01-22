秀當兵照證明棄「美國國籍」　何志偉：馬祖服役

▲何志偉華榮市場掃街。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市立委補選倒數四天，白色力量「柯家軍」陳思宇父親北市議員陳建銘，昨日在臉書貼文暗批民進黨立委候選人何志偉有美國國籍卻選立委。對此，何志偉22日表示，早已放棄美國國籍，但對台灣有深厚情感因為這裡是我的家，並秀當兵照表示回台後放棄美國國籍也去馬祖當兵。

為了澄清自己當過兵，何志偉上午至華榮市場掃街拜票秀出當兵時的軍裝照並表示，當年第一時間跟家人說抽中金馬獎，家人第一句話竟然說恭喜「水喔、水喔」接著就去馬祖當兵，他說軍裝跟別人不一樣，上面還有毛料，而這是在外島當兵才特有的軍裝，因為馬祖冬天冷。

何志偉表示，去馬祖當兵為人生最重要的一段時間，畢竟離台十年，回台灣當兵，軍營的人來自各式各樣的家庭，某種程度讓自己快速「接地氣」，這群當兵朋友現在也是最好的朋友，前幾天的造勢晚會，就有當年的軍營朋友從桃園、基隆跑來支持。

近期遭到對手陳建銘照三餐，為女兒陳思宇打選戰，何志偉認為，台灣是一個美麗自由的民主國家，歡迎大家多發臉書，各式各樣的言論，他會把聲音放心裡面牢記，聽進去，而自己的競選主軸就是拚經濟、好生活，「自己已經選過兩屆議員，盼不要浪費媒體資源，候選人應該做好傾聽民意，把民意帶進國會。」

▲何志偉秀出馬租當兵照。（圖／記者潘永鴻攝）