遭爆住千萬豪宅　鄭惠中哭著喊告：不實謠言應下架

記者潘永鴻／台北報導

藝人鄭惠中因不滿文化部長鄭麗君推動「去蔣化」而摑她巴掌，事後已為此事道歉，並主動向警方、檢方說明，一切已進入司法程序，但風波不斷延伸，遭爆料低收入戶的他坐擁有7千萬豪宅。鄭惠中24日於新黨召開記者會，發言人王炳忠表示，此謠言已經涉嫌惡意毀謗，委任律師陳麗玲呼籲不實謠言應下架，否則就要提告。

王炳忠表示，特定媒體持續對鄭女士「起底」霸凌，侵擾鄭女士生活隱私，甚至扭曲事實，散播所謂「低收入戶卻住豪宅」、「爽住七千萬天龍區豪宅」等未經查證之新聞，已涉嫌惡意誹謗，造成鄭女士名譽受損，身心俱疲，要求相關媒體立刻下架錯誤報導並予澄清，否則將提起告訴，也呼籲NCC秉公處理。

鄭惠中因不滿「去蔣化」，在關懷藝人春節餐會上，公開甩了文化部長鄭麗君一巴掌，引起外界譁然。北市議員應曉薇表示鄭惠中是「低收入戶」，但如今卻被爆出她住家在台北市精華地段，要價高達7000萬。

據了解，鄭惠中住家是位於捷運站附近的精華地段，近2年的成交行情落在6-7000萬，1樓還有警衛管理，引發外界質疑她「低收入戶」身分的真實性。

▲新黨王炳忠、藝人鄭惠中。（圖／記者潘永鴻攝）

王炳忠表示，過去民進黨立委在國會打人就可以，甚至沒有公開道歉，一位民眾摑掌文化部長，卻遭受到社會公審，且私人背景身分被起底霸凌，不實報導尚未查證，已經造成涉嫌惡意毀謗；鄭惠中在記者會中落淚解釋，自己是低收入戶，只是借住在五坪房間內，七千萬豪宅是不實報導未經查證，其中，她也說自己是新黨黨員。

陳麗玲指出，鄭是合租借住朋友的房子，三十多坪當中只住了五坪，而且那是三十多年的房子，何來住六七千萬的豪宅？媒體報導應該查證。

王炳忠指出，日前鄭惠中已對摑掌動手道歉，還主動向警方說明，可是民進黨人過往一再動用暴力，包括王定宇、邱議瑩、蘇震清、趙天麟等，乃至於民進黨支持太陽花，都沒有道過歉。

陳麗玲表示，鄭麗君未提公然侮辱和傷害告訴，但地檢署聲稱此案可能涉及妨礙公務，但「妨礙公務是對公務員依法執行公務時施行強暴脅迫」，鄭麗君在私人餐廳敬酒是依據哪條法律在執行公務？請北檢應該說明清楚，這樣限制住居就是侵害人權。

▲藝人鄭惠中。（圖／記者潘永鴻攝）