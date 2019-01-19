　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影/找猛男助陣自稱韓團「士林BTS」　陳思宇：選舉讓新世代被看見

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者潘永鴻／台北報導

台北市士林北投區立委補選1月27日投票，白色力量「柯家軍」陳思宇19日早上帶著五位年輕猛男至士林市場掃街，幕僚還自稱是韓團BTS。陳開心表示，自己看了心情也變得超好，到市場掃街阿姨們眼睛都亮起來，因為年輕人是未來的主人翁，藉由選舉讓新世代被看見。

補選黃金週參選人行程馬不停蹄，各陣營走入基層，為了讓民眾留下深刻印象，白色力量打出「年輕猛男牌」掃入市場掃街，陳思宇說，這次選舉希望年輕人可以站出來力挺，當然也希望開放平台，讓更多想要參政的年輕朋友，都可以來這邊表達自己。

▲▼白色力量立委參選人陳思宇。（圖／記者潘永鴻攝）

▲白色力量立委參選人陳思宇，找來五位年輕猛男助陣，幕僚自稱韓團「士林BTS」。（圖／陳思宇辦公室提供）

推出五帥是否因為對手民進黨立委參選人何志偉打正妹牌？陳思宇表示，是青年朋友挺青年的候選人，不管是什麼方式，都希望台灣年輕人可以被看見，也可以證明說七八年級生，其實是很願意和人群接觸，世代上有很好的溝通。

至於選前一天26日，有無造勢晚會規劃，陳思宇表示，選舉裡面希望有比較新的政治文化，與其說是造勢，不如說是說故事給大家聽，現在也緊鑼密鼓的籌劃相關內容，包含直播，也提到青年壯遊，和前輩請益如何當個好的民意代表，甚至選前希望具有台北歷史的地方，用美食展出士林大同區。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
全程陪23歲女兒面試！母：她還小怕說錯話，問我就好
民調／25-40歲才能填！你對THE BODY SHOP產品
工作11年領28K！高職女「苦讀3年」成郵局榜首年薪翻轉

關鍵字：立委補選,陳思宇,BTS

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／監察院：管中閔政務委員3年任內　不間斷匿名投稿獲190萬元

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

陳思宇募資號召寧夏夜市辦桌　柯文哲笑說：很多人是為了吃飯

何志偉憶當年去美國看歐巴馬選舉：蘇貞昌鼓勵的　

邀卓榮泰、鄭文燦站台　何志偉：即刻上工　蘇貞昌是最好人選　

國訓中心不當用人、挪用296萬　監查院糾正教育部體育署

回擊柯文哲「強盜說」　蘇貞昌：台美關係大有進步

北市選舉驗票市民買單197萬　柯文哲：唉這就是社會成本

陳佩琪比喻是政壇受虐兒莫名挨揍　柯文哲：應該叫她多值班

獨／盼韓國瑜親臨商圈　理事長準備甲仙「神秘禮河」相贈

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

回擊柯文哲「強盜說」　蘇貞昌：台美關係大有進步

北市選舉驗票市民買單197萬　柯文哲：唉這就是社會成本

陳佩琪比喻是政壇受虐兒莫名挨揍　柯文哲：應該叫她多值班

獨／盼韓國瑜親臨商圈　理事長準備甲仙「神秘禮河」相贈

網紅內閣正夯　朱立倫：社會不斷進步　重點是政府把事情做好

軍購買不好的武器？柯文哲：買扁鑽也要買順手用的

貨賣出去了！韓國瑜實現政見　首批農產2000萬高雄港直送平潭

美中台誰強盜誰警察？柯文哲拒答　反批：典型興風作浪

柯文哲「強盜說」　朱立倫：亂比喻恐得罪兩岸、國際朋友

民進黨打網路戰　蔡英文、蘇貞昌求「加我LINE」

差別待遇？華為遭多國圍堵同樣是陸製的iPhone卻沒事

《以團之名》男選手跳到一半「脫衣亂丟」　導師全傻眼：在幹嘛

捕獲機率僅3千萬分之一！罕見「橙色藍紋龍蝦」險被吃掉

人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

老化指數高達113.07　柯P辦展喚醒長輩需求

粉絲8點就來！《聲林》見面會塞爆「人潮排到園區外」

超好拍！「巨型史迪奇」現身台北　期間限定店只到3月底

終止《水行俠》票房冠軍連霸！凱文哈特「前科犯→看護」嘴砲耍北爛

回擊柯文哲「強盜說」　蘇貞昌：台美關係大有進步

不只味覺還有畫面！日本甜點推出藝術羊羹「帶我去月球」

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

政治熱門新聞

虐童案頻傳　顏寬恒要用「霹靂手..

險勝3千票　柯文哲：差點把自己..

韓國瑜發想　引進F1賽道

侯友宜30年前照曝光　沒人敢接..

山手線爭議　郝龍斌砲轟林佳龍

總統鐵衛當大麻藥頭　警方入營逮..

賴清德卸任後去哪？一張照曝他密..

柯P稱台灣強調、大陸警察　民進..

柯文哲談「蔡政府親美」　就像強..

馬系監委暗助管中閔彈劾案過關

高雄感恩茶會　吳敦義、韓國瑜同..

綠營拚谷底反彈　柯P：還好第二..

柯文哲想組黨　高嘉瑜4字回應

主委交棒　韓國瑜一度哽咽

更多熱門

相關新聞

立委補選高規格　蔡賴蘇聯手造勢

台北市立委補選進入黃金週，民進黨立委參選人何志偉將在20日舉辦大型造勢活動，確定行政院長蘇貞昌將出席，不過，有媒體詢問，外傳近日將邀請總統蔡英文及前行政院長賴清德站台？他19日表示，總統和賴清德都會由中央黨部來安排，現在是各式各樣的補選方式，要相信專業。

第二波立委補選登記截止　台南6搶1

防彈RM演出中拉鍊全開GG了！

藍綠大咖站台　陳思宇：與柯P走入基層

BTS「花樣年華」4年套路漫畫解答

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

正妹教練示範器材！網全被晃歪

巨大版「樂高車站」現身統一時代

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面