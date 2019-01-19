影/找猛男助陣自稱韓團「士林BTS」　陳思宇：選舉讓新世代被看見

記者潘永鴻／台北報導

台北市士林北投區立委補選1月27日投票，白色力量「柯家軍」陳思宇19日早上帶著五位年輕猛男至士林市場掃街，幕僚還自稱是韓團BTS。陳開心表示，自己看了心情也變得超好，到市場掃街阿姨們眼睛都亮起來，因為年輕人是未來的主人翁，藉由選舉讓新世代被看見。

補選黃金週參選人行程馬不停蹄，各陣營走入基層，為了讓民眾留下深刻印象，白色力量打出「年輕猛男牌」掃入市場掃街，陳思宇說，這次選舉希望年輕人可以站出來力挺，當然也希望開放平台，讓更多想要參政的年輕朋友，都可以來這邊表達自己。

▲白色力量立委參選人陳思宇，找來五位年輕猛男助陣，幕僚自稱韓團「士林BTS」。（圖／陳思宇辦公室提供）

推出五帥是否因為對手民進黨立委參選人何志偉打正妹牌？陳思宇表示，是青年朋友挺青年的候選人，不管是什麼方式，都希望台灣年輕人可以被看見，也可以證明說七八年級生，其實是很願意和人群接觸，世代上有很好的溝通。

至於選前一天26日，有無造勢晚會規劃，陳思宇表示，選舉裡面希望有比較新的政治文化，與其說是造勢，不如說是說故事給大家聽，現在也緊鑼密鼓的籌劃相關內容，包含直播，也提到青年壯遊，和前輩請益如何當個好的民意代表，甚至選前希望具有台北歷史的地方，用美食展出士林大同區。