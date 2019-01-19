立委補選高規格輔選 　蔡賴蘇聯手造勢2020提前暖身

▲民進黨立委補選參選人何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導



台北市士林北投區立委補選1月27日投票，蔡英文總統可能為黨籍候選人何志偉站台加持，這是蔡九合一選後首度復出輔選，傳出行政院前現任院長賴清德、蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰也將出席，蔡賴蘇卓聯手造勢，打出黨團結氣勢。



這場北市士林北投立委補選何志偉、國民黨候選人陳炳甫、柯家軍候選人陳思宇競爭，重演台北市長選舉的綠藍白三腳督激戰，此役不僅是民進黨2020提振士氣的關鍵選戰，更是柯文哲挑戰2020試水溫的前哨戰。何19日受訪表示，總統和賴清德都會由中央黨部來安排，現在是各式各樣的輔選方式，要相信專業。

面對近日補選如火如荼，各陣營派出大咖站台，何志偉表示，綠色執政品質保證，這是黨一直以來嚮往的品牌樣態，感謝這一路支持的人，蘇貞昌確定明天晚上會到士林大同一起「衝衝衝」，總統以及前院長賴清德都會由中央黨部來安排。

媒體追問，是否有確定安排總統及前院長力挺站台？何志偉笑笑地說，候選人晚睡早起，勤走基層，專業事情由專業人士，這些事情將會由中央黨部和競選總幹事全面負責，要相信專業。

今早何志偉至大龍市場掃街，立法委員呂孫綾也出席陪同掃街，媒體問近日是否打「正咩牌」，何志偉說，前幾天有幾位年輕女性議員來支持，來幫忙都是人善心美又努力，外表不是重點，重點是都有一顆溫暖的心，希望為這塊土地奉獻。

呂孫綾表示，與何志偉認識很久，是好朋友也是好兄弟，今天特地來掃街拜票，就是希望補選能勝選。

另外，關於是否出席明天政見發表會，何志偉說，政見發表會一定會到，很多人會問「接地氣」是什麼，就是認識在地，從在地萃取出政策，有廟口、長照、水岸、老社區經濟。