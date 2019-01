大叔愛到甘願當她性奴！　被打被踢3年遭分屍「斷雞」慘死

▲男子被女友當性奴對待卻不離不棄,最後慘遭虐死。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

塞爾維亞67歲男子彼得羅維奇(Petar Petrovic)因為戀上34歲女子貝卡諾維奇(Marina Becanovic),甚至甘願成為對方的性奴,不但被打被踢,甚至還被刀刺也都不離不棄,最後慘遭活活打死,之後分屍「斷雞」,剁下的生殖器還被一把火燒了,死得十分悽慘。

貝卡諾維奇被控本月10日在貝爾格勒(Belgrade)郊區Guncati,刑虐與她交往3年的彼得羅維奇,她用繩子把對方綁起來,並用刀等刑具進行施虐,把人虐死後,用斧頭肢解了遺體,還砍下了死者的生殖器,丟到火爐裡燒得屍骨無存,之後只傳了一個簡訊給對方家人,告知「我『了斷』他了」。

鄰居表示,時常看到彼得羅維奇慘遭貝卡諾維奇虐待和折磨,「她常常毆打他、踢他,還用刀刺他,根本被當成性奴」,然而他卻好像被下了魔咒一樣,即使好幾次忍不住報警舉報女友,最後卻還是會回到對方身邊。

貝卡諾維奇的酒友透露,貝卡諾維奇因為死者拒絕再給她錢,才會把人給活活虐死,事發後她曾向自己父親尋求幫助,但對方拒絕幫她掩埋案情,主動報警事件才會曝光。警方檢驗發現,死者肋骨嚴重骨折,其中還有被打斷的肋骨刺穿肺部,可見兇嫌施虐手法之殘忍,案件仍在進行調查,尚不清楚嫌疑人是否已被起訴。

