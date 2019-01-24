微軟男「想啃老」用霰彈槍轟了爸媽　伴屍5日爆頭自盡

▲男子明明不愁吃穿，卻因為不想搬出去就殺了自己爸媽。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國華盛頓州一名34歲男子因為想要在家啃老，不爽媽媽賣掉他們一起居住的房子，計畫搬去別州，一氣之下竟然殺了父母，伴屍生活5天後，最後使用霰彈槍自轟爆頭身亡。

34歲的菲肯(Matthew Ficken)15日被人發現陳屍在位於金郡(King County)瑟馬米什市(Sammamish)家中，頭部因霰彈槍射殺身亡，警方判斷是一起自殺事件，同時發現他的父母，72歲的羅伯特(Robert Ficken)與68歲的洛琳(Lorraine Ficken)早已身亡多時，同樣是遭霰彈槍射殺，判斷死亡時間約為本月10日。

面對這起滅門血案，警方持續調查發現，殺害3人的兇手都是菲肯，他因為生氣媽媽將房子賣掉，還打算搬到波特蘭便衝動殺人，但其實媽媽有為他準備存款，以支付租公寓所需要的相關費用，犯案後，獨自1人繼續在家中生活幾天，最後舉槍自盡。

洛琳的姊妹表示，她在大姊位於波特蘭家的對街，買了一棟房子，計畫退休後要搬過來當鄰居作伴。而令人噓唏的是，菲肯家的經濟狀況其實十分好，媽媽是資深房仲，自1992年執業至今，爸爸羅伯特更是一名天才歷史學家，撰寫過許多歷史書籍，他自己也擁有微軟工作，明明衣食無缺，沒想到會因為不想離開從小成長的家，就對父母痛下毒手。