我抱過台南1歲娃！　生父友人嘆「收入不多」：願意幫忙籌棺材費

▲台南1歲女嬰慘遭生母和其他3人虐死（圖／翻攝自爆料公社）

地方中心／台南報導

台南1歲女嬰疑遭生母等4人虐打致死，案件曝光後，鄉民群起激憤。此外，臉書粉絲專頁「阿仁局長室」也發文提到，送惡徒到看守所後，仍有7、8名年輕人堅持留在地檢署前，原來他們都是女嬰生父的朋友，以前還曾經抱過她，所以對她的離開感到非常不捨，而他們也提到，雖然自己收入不多，卻願意籌措棺材費讓小妹妹安眠，讓人感動不已。

台南市政府警察局局長黃宗仁臉書「阿仁局長室」17日PO文提到，「凌晨將惡徒送到看守所收押後，警察及民眾都已散去，我發現仍有7、8名年輕人，堅持停留在地檢署前，我走過去與他們談話，才知道他們是小妹妹生父的朋友，他們在關廟的建醮活動都抱過、哄過剛出生不久的小妹妹，對此感到非常不捨，因此不願離去。」

▲虐童四大工具。（圖／警方提供）

此外，他也提到，「雖然他們收入不多，卻願意籌措棺材費，讓小妹妹安眠，讓我感動不已，而這些人最後還向檢察長及警察致謝後才離去。」短短幾句話，卻讓人感到相當不捨與動容，且再次感受到社會的正義與溫暖。

最後，「阿仁局長室」也提醒民眾，希望大家發揮「雞婆精神」，當警察得眼睛、耳朵，一通電話才有機會改變他的一生，讓我們一起努力。

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