　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

我抱過台南1歲娃！　生父友人嘆「收入不多」：願意幫忙籌棺材費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 虐童米蟲 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲台南1歲女嬰慘遭生母和其他3人虐死（圖／翻攝自爆料公社）

地方中心／台南報導

台南1歲女嬰疑遭生母等4人虐打致死，案件曝光後，鄉民群起激憤。此外，臉書粉絲專頁「阿仁局長室」也發文提到，送惡徒到看守所後，仍有7、8名年輕人堅持留在地檢署前，原來他們都是女嬰生父的朋友，以前還曾經抱過她，所以對她的離開感到非常不捨，而他們也提到，雖然自己收入不多，卻願意籌措棺材費讓小妹妹安眠，讓人感動不已。

台南市政府警察局局長黃宗仁臉書「阿仁局長室」17日PO文提到，「凌晨將惡徒送到看守所收押後，警察及民眾都已散去，我發現仍有7、8名年輕人，堅持停留在地檢署前，我走過去與他們談話，才知道他們是小妹妹生父的朋友，他們在關廟的建醮活動都抱過、哄過剛出生不久的小妹妹，對此感到非常不捨，因此不願離去。」

▲▼台南虐童。警方帶回疑似施暴工具。台南市警五分局警方前往現場勘查蒐證，並查扣涉嫌虐打女童的愛的小手、藤條、水管、不求人等證物。（圖／警方提供）

▲虐童四大工具。（圖／警方提供）

此外，他也提到，「雖然他們收入不多，卻願意籌措棺材費，讓小妹妹安眠，讓我感動不已，而這些人最後還向檢察長及警察致謝後才離去。」短短幾句話，卻讓人感到相當不捨與動容，且再次感受到社會的正義與溫暖。

最後，「阿仁局長室」也提醒民眾，希望大家發揮「雞婆精神」，當警察得眼睛、耳朵，一通電話才有機會改變他的一生，讓我們一起努力。

【相關新聞】

虐嬰堂姊自詡「皇后娘娘」曝：經不起兇　狂轉星座文遭網酸：XX座五告衰

影／虐嬰4米蟲小琉球賴帳上萬　堂姊2個月後「爽遊金門」嗆當地人：挖你眼睛

ET快訊
自強號機車頭故障！「整車沒電」卡台北站　南下列車延遲
TWICE直播中收驚悚留言：要在1/30殺死子瑜，我保證！
爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了
李亞萍：對澎恰恰不好意思！嫌3600少「只是博君一笑」

關鍵字：女嬰,虐待,警察

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市疑砂石車、機車碰撞　女騎士「頭顱破裂」當場亡

鹹濕簡訊曝光！嬌嫩人妻爆偷吃　激戰後傳訊小王：第一次在浴缸

阿伯「跌倒2次」堅持回家！正妹女警攙扶：我陪你走　暖舉助母子淚崩團圓

快訊／北市汀洲路工地糾紛！1男遭多人圍毆倒地　警帶回4人

被女屁孩耍了！謊報鄰居持利器攻擊　菜鳥警急辦案反吃官司

我抱過台南1歲娃！　生父友人嘆「收入不多」：願意幫忙籌棺材費

老婆上班和小王勾搭摟抱還墮胎　人夫怒報警抓姦！

4個月女嬰送托嬰中心照顧3天　全身發紫猝死

登宜蘭聖母山莊突昏迷　林姓男登山客不治

影／民眾嚼「倒吊子」檳榔猝死　植物專家楊吉壽：有狀況需急送醫

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

快訊／北市汀洲路工地糾紛！1男遭多人圍毆倒地　警帶回4人

被女屁孩耍了！謊報鄰居持利器攻擊　菜鳥警急辦案反吃官司

我抱過台南1歲娃！　生父友人嘆「收入不多」：願意幫忙籌棺材費

老婆上班和小王勾搭摟抱還墮胎　人夫怒報警抓姦！

4個月女嬰送托嬰中心照顧3天　全身發紫猝死

登宜蘭聖母山莊突昏迷　林姓男登山客不治

影／民眾嚼「倒吊子」檳榔猝死　植物專家楊吉壽：有狀況需急送醫

人妻爆不倫姐弟戀！勾他「臥室嘿咻3次」　夫偷錄2人激戰畫面

妻與小王在家中偷歡多次　綠帽夫錄影「抓姦」成判刑鐵證

桃園吃「倒吊子」檳榔亡　法醫將解剖查明死因

快訊／北市汀洲路工地糾紛！1男遭多人圍毆倒地　警帶回4人

理財周刊／快樂公益逗陣行　熟齡罕疾生命依然煥彩

被女屁孩耍了！謊報鄰居持利器攻擊　菜鳥警急辦案反吃官司

隊友巴特勒不在列　西蒙斯談心中東區明星賽先發　

女大生曬「超神問卷告白法」　網看完閃瞎：學起來脫魯

理財周刊／駿吉-KY營運質變業績大爆發

LV推出無線耳機　有logo售價翻3倍

理財周刊／防禦型個股浮出水面

理財周刊／新奶嘴大戰

盧秀燕拚經濟　率官員品嘗40年老店豐原排骨酥

社會熱門新聞

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童..

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她..

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞..

運將3連擊狠瞪！騎士崩潰：我滿..

虐童2嫌送看守所　安排大哥防私..

北市傳砂石車機車碰撞　騎士當場..

虐嬰共犯進來了　看守所安排資深..

虐死1歲童打「流產牌」！堂姊哭..

女大生劈腿和前任上床　正牌男友..

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

虐嬰4人玩民宿騙吃喝　瞎掰「錢..

手機隨洋流北漂　2個月後竟沒壞

童被折疊桌夾死　政府半年內列管

更多熱門

相關新聞

逼喝狗毛拖地水！雇主狠虐　女傭瘦12公斤

新加坡一對經營美容院的夫婦在2016年間持續虐待女傭，不但逼對方喝下拿來擦地板的髒水，平常也只給受害人食用未煮過的生麵，甚至叫女傭在自己的面前「拿熱開水自淋」，等到皮膚紅腫起水泡後，再叫被害人自己拿針戳破，行為十分惡劣，女傭不堪虐待，因此在短短2個月間狂瘦12公斤。

評／慈禧太后說不要計較是為人民著想？

憂心孩子遭虐　特定瘀傷要小心

快訊／虐殺女嬰！3嫌凌晨裁定羈押

桃警撞臉「兩津勘吉」連生日都一樣

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

屬「豬」或姓「朱」有好康

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

STUDIO A i8手機不用一萬

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面