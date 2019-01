滑水道遭「重量級胖女」追撞　她肝臟嚴重破碎：像被車輾了一樣！

▲女子玩滑水道時,慘遭後方胖女撞成重傷。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國東薩塞克斯郡(East Sussex)一名女子跟團到土耳其遊玩時,使用飯店附設的滑水道設備,慘遭一名肥胖婦人撞擊,沒想到衝擊力道像被車撞一樣,當下便感覺自己有「器官被輾碎」的感覺,送醫後發現肝臟破裂、嚴重內出血,差點因此喪命。

32歲女喬斯林(Jemma Joslyn)去年9月帶著2名孩子與朋友一起到土耳其遊玩,為期2周的假期住在五星級豪華飯店Liberty Lykia中,沒想到在使用滑水道設施時,竟然慘遭一名肥胖女子「輾壓」受重傷,她生氣表示,「滑水道完全沒有任何工作人員指導,像我就會告訴小孩至少要等10秒才能滑,女兒本來跟著我,結果一個超重的女人插隊,緊跟著我一起滑下去。」

喬斯林後來被送到當地伊斯納夫(Esnaf)醫院緊急進行手術,發現她肝臟嚴重破裂、內出血,腎臟也出現嚴重損傷,休養了8天才能出院,腰部和腹部也留下巨大傷痕,然而保險公司卻告訴她,因為被送到的是私人醫院,所以無法給付她約5000英鎊(約台幣20多萬元)的手術費用。

喬斯林目前已對承辦旅程的Thomas Cook公司提告,認為飯店因為沒有佈署安全防護設施,或是派人在旁監督造成意外,而Thomas Cook事後也完全沒有提供任何幫助,「他們沒有費心去找我的位置,也不知道我的孩子在哪裡,我只能自己照顧自己」。Thomas Cook公司則回應,他們有多次與喬斯林聯繫,還特別安排她的父母飛來土耳其,對於事件感到遺憾。

