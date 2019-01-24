上廁所、行房都要「先問媽媽」！她被迫嫁給「殘疾陌生人」　崩潰住院才得救

▲桑尼將自己的經歷寫成一本書。（圖／翻攝自Facebook／Sunny Angel - Author, Speaker, Campaigner and Thriver）

國際中心／綜合報導

英國女子桑尼（Sunny Angel）在20歲時，奉家裡指令與一名素未謀面的男子結婚，不過她嫁入夫家後才得知，她的丈夫其實是一名智能有障礙的男子，什麼事都要聽從「媽媽指令」；最令她傻眼的是，她被迫跟什麼都不懂的丈夫行房，一旁還站著會虐待她的婆婆，指導兒子如何進行床第之事，一切的一切都讓她感到崩潰最後住進醫院治療，這家人可惡的行為才被揭發，而她也得以離婚結束這場噩夢。

對於大多數女性來說，婚姻應該是生命中最好的日子，但是對桑尼來說卻並非如此，她被父母強迫嫁給一名從未見過的男人，兩人只在婚前互相通過信、講過幾次電話以及見過一次面。

現年40歲的桑尼在婚禮前幾周第一次見到她的未婚夫，不過她卻覺得似乎有些不對勁，因為跟她見面的那個人看起來非常恐慌，完全不像是在電話裡講話的那個人，但一切都已經來不及了，就算再怎麼不情願，她仍然依父母之約，嫁給了該名男子。

1999年5月，桑尼在500人面前舉行了一場像是「葬禮」的婚禮，並在新婚夜當天受到相當大的恥辱，她的婆婆站在房門口，教導著她的丈夫如何「性侵她」，若是不從就會被挨打，而這名無法自理的男子在完事後，竟然還向母親詢問「可以吃巧克力嗎？」

桑尼說一切都跟婚禮前講的不一樣，因為她有過被性侵的經歷，原本結婚的條件中有一項她可以不用履行行房的義務，但她卻被性侵了，之後她才慢慢了解到，她的丈夫不識字，沒辦法讀寫，心智年齡是一名小孩；這個家庭不想要請看護或幫傭，而是希望娶一名免費女子進門，還能收到禮金以供花費。

桑尼的丈夫沒辦法自己上廁所、吃飯，如果沒有媽媽的允許就不敢做任何事。在擔心自己人生安全的情況下，桑尼只能忍氣吞聲，過著生不如死的生活，不過一切都在她的家庭付不出嫁妝後變了樣，桑尼的婆婆因為這樣開始虐待她，要她打掃房子到凌晨兩點，還不准她吃東西。

最後桑尼因為崩潰而住進醫院治療，她的父母前來探望她時，發現沒辦法跟女兒丈夫正常溝通，才意識到他們用自己的雙手將女兒推入火坑。桑尼最後被帶回家，但是由於印度教的關係，附近鄰居都認為她離婚是一件不受歡迎的事，在經過長久的等待後，她如願以償的離了婚、脫離了地獄，並將自己的經歷寫成一本書。

現在的桑尼與英國的警察、法官、慈善機構和遭受虐待的受害者合作，希望能提高大眾對於強迫婚姻和榮譽虐待的關注，雖然到目前為止還沒有相關的實際數據被提出，但她相信跟她擁有一樣命運的人有很多。