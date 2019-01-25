男廁尿尿竟冒白煙嗆傷！清潔員亂倒氯液＋尿素＝刺激化學煙霧

▲清潔員將氯液加入小便斗中，結合尿素後成為刺激化學煙霧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



地方中心／高雄報導

高雄三多三路一家知名健身中心的楊姓清潔員，SPA池消毒用的氯碇殘餘液體不知如何處理，就隨手到在男廁的小便斗中，不料氯碰到尿素後會產生刺激性的化學煙霧，一名李姓男子如廁時吸入後嗆傷，掛急診發現是急性咽喉炎，氣得向清潔員提告；高雄地檢署認為是清潔員疏忽未注意，依照業務過失傷害罪嫌將他起訴。

檢警調查，楊姓男子受雇於該健身中心的清潔人員，本來應該要注意將SPA池消毒用的氯碇及含有氯成分液體做安全妥當的處置，但在去言4月23日晚間11時許，卻在男廁內將含氯的殘餘液體任意倒入小便斗，造成李男進入廁所後使用小便斗時，吸入氯氣後嗆傷，急診診斷後確認有急性咽喉炎、咽喉痛的狀況。

楊姓清潔員向警方坦承，確實是自己含氯的液體倒入小便斗中，造成煙霧產生；檢方根據高雄榮總醫院的函文，證實氯液碰到尿素後會產生有毒性的化學氣體，且氯碇上的說明也寫：「避免跟尿素等物質碰觸，且如不慎吸入人體，可能造成呼吸系統次刺激發言之結果」，檢方調查後依照業務過失傷害罪嫌將楊姓清潔員起訴，並聲請簡易判決處刑。

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