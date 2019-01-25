　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「房產美魔女」闖校園掌摑學童　法院判拘役55天還要賠錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲被爆對小三生動私刑，王子苓開記者會澄清「並非事實」，並對新北市議員李婉鈺及1500名網友提告。（圖／記者林煒傑攝）▲被爆對小三生動私刑，王子苓拿出愛子受傷照片，開記者會澄清「並非事實」，並對新北市議員李婉鈺及1500名網友提告。（圖／記者林煒傑攝）
▲房產美魔女王子苓打傷國小學童判刑又判賠5萬1340元。（圖／記者林煒傑攝）

記者林裕豐／新北報導

「房產美魔女」王子苓，因就讀國小的兒子和郭姓同學玩遊戲受傷，2017年6月送兒子到學校正好遇見郭姓學生，不但掌摑郭童耳光，踢郭童大腿，還拿海報將他毆打成傷，新北地院除依傷害罪判王女拘役55天，可易科罰金5萬5千元定讞外，再判她須賠償郭童及其父母5萬1340元，對此，王子苓表示「對判決匪夷所思」認為不符合比例原則，她一定會再上訴。

    王子苓（42歲）就讀國小的兒子2016年12月在校園內和郭姓同學玩遊戲時受傷，造成臉部撕裂傷，送到醫院縫針，王女心疼兒子，控告郭童的父親涉嫌傷害罪，但檢察官將全案不起訴處分，王女在2017年6月19日早上送小孩去上學，剛好遇見郭童，王女強拉郭童向她兒子道歉，但郭童不願意，王女先掌摑郭童耳光，腳踢他左大腿，還拿捲成筒狀的海報揮打郭童，造成男童左臉頰紅腫、左手臂、左大腿瘀青等傷勢。

 郭姓學生的父親憤而提告，檢方開庭時，王子苓辯稱僅拉扯郭童要他道歉，並無動手打人，但是過程被老師看到，檢察官還是將她起訴，直到新北地院開庭時，王子苓才認罪，法官認為王女身為成年人，未理性、和平處理衝突，卻暴力傷害郭童，本不宜輕縱，依傷害罪判拘55天，可易科罰金5萬5千元。

  郭童其父母也對王子苓求償90萬元，但王子苓稱兒子受傷，對方只願賠償藥膏及2千元，毫無道歉並遭羞辱他們，才會情緒失控有不當行為，同意賠償郭童醫藥費，但認為請求精神慰撫金過高。   法官考量郭童所受傷勢判准醫藥費1340元，判賠5萬精神慰撫金，王子苓接受訪問時表示「對判決匪夷所思」，她說自己的小孩縫了七針，法院才判賠2萬，對方的小孩僅是擦傷，卻要賠到5萬，她認為不符合比例原則，一定會再上訴。

【精彩新聞】

「尷尬了」夫結紮3個月　老婆竟懷孕

偷內衣被逮　噁男竟「黏上去」猥褻女店員：你讓我親一下

離職隔天發「年度員工酬勞」卻領不到　他告贏鴻海拿回208萬

ET快訊
肢解17人吃下肚！美國「溶屍殺手」被發現家裡塞滿人體戰利品
他屁股癢一脫褲「白厚硬塊佈肛門」！醫曝罹2癌：沿皮膚爬上去
父子慘遭違規重機狠撞！男童手腳骨折看著爸爸閉上雙眼…

關鍵字：房產,美魔女,校園,掌摑,學童,法院,拘役,55天,賠錢

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噴槍奪命！母PO合照挺：「爸每天工作13小時」很愛女兒　小孩已招魂回家

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

影／台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔落3層樓高懸崖慘死

廂型車駕駛酒測爆表1.39　高速連環撞釀3死「自己躺進加護病房」

影片曝光／冷血飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

「幽靈麵包車」深夜出沒　不賣麵包裝載非法移工

女賊「1秒偷走」掛店外包包　身穿雨衣成關鍵證據讓她認了

家長控「全校都你家停車場」　校長擁5輛老賓士：我錯了！

妻酒後怨「日子不好過」！酸沒本事賺錢　怒夫徒手重擊打死她

招待所邀美女作陪遭拒　「查脯人面子掛不住」2男談判亮槍走火

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

「幽靈麵包車」深夜出沒　不賣麵包裝載非法移工

女賊「1秒偷走」掛店外包包　身穿雨衣成關鍵證據讓她認了

家長控「全校都你家停車場」　校長擁5輛老賓士：我錯了！

妻酒後怨「日子不好過」！酸沒本事賺錢　怒夫徒手重擊打死她

招待所邀美女作陪遭拒　「查脯人面子掛不住」2男談判亮槍走火

影／「鷗翼」貨車門沒關好　百桶泰山沙拉油淹路面「滑溜溜」

桃園女高中生偷嚐禁果　廁所產子竟把嬰丟棄路邊

機長怒罵空姐「妳給我滾」　桃檢：用辭粗魯但未構成公然侮辱

「台彩第一次」刮刮樂頭彩得主曝光　她幫女兒捧場中百萬

曾嗆「用我的槍死的是警察」　改槍界南霸天檳榔園工寮又栽了

「幽靈麵包車」深夜出沒　不賣麵包裝載非法移工

勞保最新精算出爐！最快2026年提前破產　2大保證要勞工「安啦」

絕美混血女星自曝「灑狗血身世」！叫了20年哥哥竟是生父

板橋慈濟志工寒夜送暖　溫馨關懷街友

跟馬英九「一直都很好」　王金平：真的沒有政爭

只花27元在小7買鮮奶就幸運中千萬！統一發票11、12月號碼出爐

小倉鼠骨折打石膏　獸醫10分鐘解任務「包到眼睛脫窗」

3個「享受孤獨」的秘密　獨立堅強的人才能懂

信用卡付款成功訂餐吃到0元披薩　最後卻送來了5次

中職／郭泓志當球員或教練　劉志威：有各種可能性

遭丁守中律師控「驗票不積極」 女科長連夜徹查暴瘦8公斤病逝

社會熱門新聞

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

養1年才知是比特犬　飼主開門牠..

水電工修水管　揪美魔女床上一起..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤2..

搜救費用全付！男違規登北大武G..

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認..

快訊／國3凌晨追撞5傷　廂型車..

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工..

飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路..

鮮肉男夜店喝醉　坐人行道遭撿屍

快訊／台66線嚴重事故！重機騎..

韓國正妹旅行高雄掉手機　警秒尋..

10醉男「壓頭撞奶」尾牙失控！..

更多熱門

相關新聞

家長控校長「5賓士輪停」　霸占學生空間

新北市欽賢國中校長游文言擁有5輛賓士輪流代步，不過近日遭學生家長投訴，居然把車停放在平時學生打球的地方，等於縮減了學生的休憩空間，甚至還把電瓶拿到理化教室充電，行徑令人傻眼。

水電工修水管　揪美魔女床上一起修

童倡去蔣改性專區　吟詩配性感照

日本不動產物件怎麼找？　三種管道讓你參考

桃園人口淨遷入　連6年稱霸全台冠軍

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

Jennie、Kai分手了！　4個月戀情玩完

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

比特進收容所很親人　志工：跟錯飼主

女神桃機等飛「正面盯著看」

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面