「房產美魔女」闖校園掌摑學童　法院判拘役55天還要賠錢



▲房產美魔女王子苓打傷國小學童判刑又判賠5萬1340元。（圖／記者林煒傑攝）

記者林裕豐／新北報導

「房產美魔女」王子苓，因就讀國小的兒子和郭姓同學玩遊戲受傷，2017年6月送兒子到學校正好遇見郭姓學生，不但掌摑郭童耳光，踢郭童大腿，還拿海報將他毆打成傷，新北地院除依傷害罪判王女拘役55天，可易科罰金5萬5千元定讞外，再判她須賠償郭童及其父母5萬1340元，對此，王子苓表示「對判決匪夷所思」認為不符合比例原則，她一定會再上訴。

王子苓（42歲）就讀國小的兒子2016年12月在校園內和郭姓同學玩遊戲時受傷，造成臉部撕裂傷，送到醫院縫針，王女心疼兒子，控告郭童的父親涉嫌傷害罪，但檢察官將全案不起訴處分，王女在2017年6月19日早上送小孩去上學，剛好遇見郭童，王女強拉郭童向她兒子道歉，但郭童不願意，王女先掌摑郭童耳光，腳踢他左大腿，還拿捲成筒狀的海報揮打郭童，造成男童左臉頰紅腫、左手臂、左大腿瘀青等傷勢。

郭姓學生的父親憤而提告，檢方開庭時，王子苓辯稱僅拉扯郭童要他道歉，並無動手打人，但是過程被老師看到，檢察官還是將她起訴，直到新北地院開庭時，王子苓才認罪，法官認為王女身為成年人，未理性、和平處理衝突，卻暴力傷害郭童，本不宜輕縱，依傷害罪判拘55天，可易科罰金5萬5千元。

郭童其父母也對王子苓求償90萬元，但王子苓稱兒子受傷，對方只願賠償藥膏及2千元，毫無道歉並遭羞辱他們，才會情緒失控有不當行為，同意賠償郭童醫藥費，但認為請求精神慰撫金過高。 法官考量郭童所受傷勢判准醫藥費1340元，判賠5萬精神慰撫金，王子苓接受訪問時表示「對判決匪夷所思」，她說自己的小孩縫了七針，法院才判賠2萬，對方的小孩僅是擦傷，卻要賠到5萬，她認為不符合比例原則，一定會再上訴。

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