籤運「中上」！高雄五甲廟最早抽出國運籤　6月嚴防非洲豬瘟

地方中心／高雄報導

農曆春節將至，案照往例許多廟宇會在新春期間抽出國運籤，以做為整年的運勢參考。2019年，高雄五甲關帝廟則是開出全國最早的國運籤，且是支「中上」籤。廟方表示，台灣今年上半年持平穩定，而下半年將會豐收有利，但4月至6月則須多加留意天災。

▲五甲關帝廟抽出「中上」國運籤。（圖／記者吳奕靖攝）

不同於其他廟宇抽籤方式，五甲關帝廟是全台唯一神明降臨，透過「筆生」以「桃筆」寫成籤詩，每年國運籤預測精準。而今年提早由觀世音菩薩開出的「中上」國運籤，內容則是「己足人人望修身，亥春有道受天神，脫出金豬有福本，萬業有成祝黎民」。

▲籤詩顯示今年上半年平平，下半年將會豐收獲利。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，廟方總務鄭先生表示，籤詩內容是希望人人能夠修持並提升品性，而金豬年將會有神明庇佑，福澤降臨，各行各業皆能有所成就。總體而言，今年上半年將會是持平安穩度過，下半年則會有財運降臨豐收獲利。

五甲關帝廟也會抽出每個月的運勢籤，而近幾年也都恰巧搭上時事，像是去年農曆11月籤詩寫下「寒風陣陣遍世間」，恰巧與高雄市長韓國瑜颳起「韓風」不謀而合。另外，廟方提醒，今年6月籤詩為「進出六畜多辛苦，難言奔波配聖靈」，牲口要多加注意，尤其飼養六畜的人必須提早防患未然，才能免於災害。

▲6月牲口須多加注意。（圖／記者吳奕靖攝）

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