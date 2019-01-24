小薰遭比中指「最毒婦人心是妳」　阿西快閃意外讓鄭人碩和她同框

▲藝人阿西快閃意外創造兩人同框，鄭人碩表情突然變了 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達、賴君欣／高雄報導

男星鄭人碩被爆出去年9月和老婆離婚，但卻傳出尚未離婚前，疑似和電影《寒單》同片演員「小薰」（黃瀞怡）發生曖昧，雖然兩人都否認，不過卻遭周刊拍到兩人的幽會過程，鄭人碩前妻也在IG發文比中指，痛罵「最毒婦人心是妳！」疑似暗指小薰，而鄭人碩和小薰24日南下高雄出席《寒單》記者會，兩人刻意「冷處理」回應。

記者會當中演員被一一請到台上，小薰是最後一個上台，就站在藝人阿西旁邊，但沒想到阿西突然間要換位置，意外造成小薰將站在鄭人碩旁邊，兩個人也因為阿西舉動當場就愣了一下，鄭人碩更是在舞臺上一臉驚訝，似乎跟原先安排的有所不同，藝人楊貴媚反應夠快，也立刻換位插在兩人中間，才化解了這個尷尬。

▲藝人阿西意外創造兩人同框，鄭人碩表情突然變了 。（圖／記者洪正達攝）

其實小薰跟鄭人碩兩個人從一下車開始，雙方都刻意保持一段距離，就算走進三鳳宮要拜拜的時候，兩個人中間一定會保持一段距離，或是會找尋工作人員穿插，不要讓媒體記者有拍到兩人靠近的情況，甚至在記者會舞台後方，鄭人碩雖然就站在小薰旁邊抽菸，但兩人就連眼神都沒有交接，似乎被安排成為「最熟悉的陌生人」。

▲藝人鄭人碩抽菸旁邊就站了小薰，兩人零互動。（圖／記者洪正達攝）

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