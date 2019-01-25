正妹車頭燈太閃男花萬元援交　連人都沒見到還淪詐騙人頭戶

▲吳男看到女網友身材姣好，為了性交易花了1萬元還送上自己的身分證字號，結果被拿去開設帳戶詐騙其他人。（示意圖與本案無關／pakutaso）

突發中心／台北報導

台北吳姓男子看上一名胸部豐滿的女網友，和對方談好用比特幣性交易，吳男花了新台幣1萬元上網買比特幣，然後把比特幣序號和自己的身分證字號交給對方，沒想到吳男的身分證字號被拿去開設比特幣帳戶，有網友遭騙匯款比特幣進去帳戶後，控告吳男詐欺，吳男拿出和女網友對話紀錄，證明自己也是被騙，台北地檢署日前處分吳男不起訴。

吳男在2017年9月間，透過交友軟體「SKOUT」認識了女網友，女網友的大頭貼長相可愛，身材標緻，兩人時常聊天，對方透露可提供性交易，指名性交易代價是去買價值1萬元的比特幣，吳男馬上跑到便利商店買了比特幣，並把獲得比特幣的序號和身分證字號傳給對方，但幾天後，對方又要求購買比特幣，吳男覺得有異報警。

沒想到，吳男除了是詐欺告訴人，也同時是詐欺案的被告，因為女網友另外用他的身分證字號，開設一個比特幣帳戶，騙另一名游姓男子把比特幣匯進帳戶，警方追查帳號擁有者是吳男，將他移送法辦。吳男趕緊拿出自己和女網友的對話紀錄，檢察官根據相關資料，相信吳男清白，被利用成詐騙工具，處分不起訴。至於吳男提告女網友詐欺部分，另案偵辦中。

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