街友變CEO！開了9家3C詐騙公司　全台近百間企業受害

▲紀姓男子曾為出沒台北車站的街友，與友人組成詐騙集團後，一躍而升成為9家公司CEO。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

警方破獲一3C詐騙集團，以人頭戶開立多達9家空殼公司，詐騙電腦等高價3C商品，再以較低價販售，初步估計全台近百家企業受害，不法獲利超過5000多萬。而該些空殼公司掛名負責人紀姓男子，還曾是街友，並有多起詐欺、違反《公司法》等前科，與友人組成詐騙集團，自己一下子躍升為CEO。

台北市刑警大隊追查，41歲紀姓男子先前經常出沒在台北車站討生活，因有多項前科紀錄，與家人早斷絕聯繫。生活實在過不下去，與電腦商余姓男子認識後，2人用人頭戶，自2014年起，陸續在台北市萬華區、大安區等地成立9家空殼公司，鎖定3C商品公司行號，進行詐騙。

▲警方在紀男等人的處所，搜出大量空殼公司資料。（圖／記者楊佩琪翻攝）

一開始紀男等人會先以「小量進貨」方式，依約付款，爭取業者信任，時機成熟，便改為大量進貨，且開立空白支票。當紀男等人收到貨品後，連人帶貨消失無蹤，業者聯繫無著，才發現受騙，求償無門。

至於貨品，紀男等人指示「取貨員」收貨後，直接將貨品載往隱蔽處所藏匿，接著由「負責人」也就是紀姓男子，以低價將貨品轉售回3C市場。經過清查，2016年詐騙量達到最高峰，全台多達近百家企業受害，不法所得超過5000萬。

警方表示，紀男2人的詐騙集團，仿一般企業，有負責人、法務人員、行政人員等等編制，還有取貨員及人頭戶，但9家公司根本沒有員工，日前兵分多路前往搜索，現場逮捕紀男等7人到案，並查扣銀行存簿，以及大量電腦、3C商品、空殼公司資料等，全案依詐欺、偽造文書、違反《公司法》等罪移送士林地檢署偵辦，也將持續擴大清查是否還有其他共犯及被害人。

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