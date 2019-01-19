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3人嫌應召女醜「2分鐘閃離」　已婚男勇闖關…下場慘了

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▲▼賣淫被抓。（圖／翻攝自微博）

▲警察進屋抓人。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

住在浙江杭州的一名女子近日賣淫被逮，在此之前她曾經約到3個客人，不過都嫌她「照騙」，本人很醜，所以幾分鐘後便離開了，而留下來並消費的第4個客人，就在付完錢沒多久後進了警局，過程還不斷哀求「千萬別告訴我老婆」。

一名80後從事IT的男子，覺得老婆產後天天不打扮，心思全在小孩上，所以才加入一個群組，「裡面都是鶯鶯燕燕，看了很心動」，並約好以400元人民幣（約台幣1800元）的價格進行性交易，雖然到現場發現女子與照片裡的人根本不是同一個，但還是堅持做完了。

▲▼賣淫被抓。（圖／翻攝自微博）

▲女子被嫌「照騙」，本人長很醜。（圖／翻攝自微博）

過不了多久，收到民眾舉報「疑似有人在性交易」消息的警方破門而入，發現衣衫不整的兩人，以及散落在地上的保險套，隨即將人帶回。男子在做筆錄的過程中，多次哀求「不要告訴我老婆」，如果離婚，家就沒了，得知自己因為買春要被關10天，簡直都要哭出來，不知道工作怎麼辦，又要如何面對妻小。

賣淫的這名女子透露，她是從偏鄉來的，沒有一技之長，所以想趁年輕多賺點，這名男子是一個姊妹介紹給她的，還得付給對方一些介紹費，先前她約過3個男客人，可是都被嫌醜，「進房間不到兩分鐘就出來」，這男子是第四個，也是唯一一個願意花錢的。

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關鍵字：賣淫,性交易,,買春

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