　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲林阿嬤說，發病當時只感覺左腳無力，自己還沒警覺到，還好家人堅持要立即就醫，醫師迅速治療救了她（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者陳凱力／新竹報導

一名90歲阿嬤年初跌倒後左手腳無力，家屬急送中國醫藥大學新竹附設醫院急診，醫療團隊啟動大新竹唯一「腦中風一站式救治」，大幅縮短檢查時間，確定阿嬤是急性腦梗塞中風，在黃金期三小時內施以「血栓溶解劑」成功搶救，並配合復健和中醫針灸，阿嬤恢復狀況良好可站立，目前已出院。

「腦中風一站式救治」是指由醫師到病床旁，連續完成「無顯影電腦斷層」、「電腦斷層灌流檢查」、「電腦斷層血管攝影」等三個階段檢查。中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正說，「腦中風一站式救站」專門應用於腦梗塞的中風，腦中風病人的治療分秒必爭，愈早救治，預後情形愈好、後遺症愈少。

▲跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲中醫大新竹附醫利用「一站式檢查」找出林阿嬤的病因。（圖／中醫大新竹附醫提供）

陳睿正表示，「無顯影電腦斷層」先檢查病人是否腦中風，再以「灌流檢查」確認腦缺血面積，最後以「血管攝影」確認血管阻塞部位；傳統做法是完成一個階段檢查後，再由醫師評估是否進行下一個階段，「一站式救治」則是由醫師在病床旁直接完成三個階段，可較傳統流程節省30分鐘到1小時，這些寶貴的時間對腦中風病人來說非常重要。

中醫大新竹附醫神經科醫師黃虹瑜指出，這名90歲病患平時無中風徵兆，發病當天在家中因左側肢體突然無力而跌倒，送新竹附醫急診，急診團隊立即啟動「綠色通道」（直接送急救室，優先檢查），並與神經科團隊進行「一站式救治」，發現患者右腦血管已有1/3缺血，經確認梗塞位置，立即施打血栓溶解劑，在發病3小時的黃金期內完成治療，阿嬤左腳大約術後10分鐘即可舉起。

▲跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲經過黃金三小時的成功搶救，高齡9旬的林阿嬤現在以可站起來，舉手擺動都沒問題，她說，這都要感謝家人和醫師。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

陳睿正說，中醫大新竹附醫是目前大新竹地區唯一實施「腦中風一站式救治」的醫療機構，院方創建腦中風中心，透過跨科別合作，從急診綠色通道、專門門診、健檢篩查門診、復健與中醫針灸，形成一站式診治模式，嘉惠大新竹病人。

林姓阿嬤談到發病及治療過程，頻頻感謝家人及時將她送醫及醫療團隊的搶救。她說，發病當時，她在家中感覺左腳無力，自己還沒警覺到，還好家人堅持要立即就醫，醫師迅速治療救了她；現在她可站起來，舉手擺動都沒問題，這都要感謝家人和醫師。

陳睿正提醒，腦中風造成國人失能的比例很高，不只影響患者健康也影響家庭，腦梗塞的黃金治療期為3小時，但依據統計，會在3小時內就醫的腦中風病人不到3成，因而影響治療成效；提醒民眾若出現「一手一腳歪無力，兩片嘴唇說不清」的情形，極有可能是腦中風，須迅速就醫。

▲跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤。（圖／中醫大新竹附醫提供）

ET快訊
肢解17人吃下肚！美國「溶屍殺手」被發現家裡塞滿人體戰利品
他屁股癢一脫褲「白厚硬塊佈肛門」！醫曝罹2癌：沿皮膚爬上去
父子慘遭違規重機狠撞！男童手腳骨折看著爸爸閉上雙眼…

關鍵字：腦中風,溫差,栓塞,血栓,中醫大

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

噴槍奪命！母PO合照挺：「爸每天工作13小時」很愛女兒　小孩已招魂回家

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

影／台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔落3層樓高懸崖慘死

廂型車駕駛酒測爆表1.39　高速連環撞釀3死「自己躺進加護病房」

影片曝光／冷血飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

返鄉走春遊法鼓山　諸事滿願大好年

反對掩埋場　陳筱諭籲黄偉哲要硬起來：不要暫時請永久否決

春節加強安全維護工作　義警民防大隊長訪金山分局鼓勵慰問

羅東鎮慶祝農民節　表彰模範農民等75人

春節安全維護工作開跑　義警民防大隊長訪瑞芳分局慰問打氣

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

返鄉走春遊法鼓山　諸事滿願大好年

反對掩埋場　陳筱諭籲黄偉哲要硬起來：不要暫時請永久否決

春節加強安全維護工作　義警民防大隊長訪金山分局鼓勵慰問

羅東鎮慶祝農民節　表彰模範農民等75人

春節安全維護工作開跑　義警民防大隊長訪瑞芳分局慰問打氣

「死神辣椒」辣度達200萬度　辣死人不償命

三寮灣東隆宮新春嘉年華　辦擲筊PK賽及求乞「金鏟子」

台灣燈會屏東燈區25日點燈開跑　掌握交通資訊免塞車掃興

新竹市清泉寺暖心贈物資　市府籲各界齊響應

我不是一個人！　伊甸愛圍爐溫暖獨居身障者

「幽靈麵包車」深夜出沒　不賣麵包裝載非法移工

勞保最新精算出爐！最快2026年提前破產　2大保證要勞工「安啦」

絕美混血女星自曝「灑狗血身世」！叫了20年哥哥竟是生父

板橋慈濟志工寒夜送暖　溫馨關懷街友

跟馬英九「一直都很好」　王金平：真的沒有政爭

只花27元在小7買鮮奶就幸運中千萬！統一發票11、12月號碼出爐

小倉鼠骨折打石膏　獸醫10分鐘解任務「包到眼睛脫窗」

3個「享受孤獨」的秘密　獨立堅強的人才能懂

信用卡付款成功訂餐吃到0元披薩　最後卻送來了5次

中職／郭泓志當球員或教練　劉志威：有各種可能性

媒體人試駕1038萬超跑慘摔 為閃機車滑落邊坡豪車全毀

地方熱門新聞

林燕祝稱NGO是團體　網蓋百樓..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

全球最薄透鏡　比紙薄可撕貼

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

小琉球　有潛力成世界級風景區

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

女虐死兔子送辦　動保處救回2兔

超美地球飄天空　網美打卡新地標

門諾水壓取模機　製作義肢服貼

環團訴願　要求撤銷歐欣施工許可

跌倒後手腳無力　送醫才知中風　

農再社區生態漫遊　秘境不藏私

林燕祝批虐童案NGO　模糊兒虐..

不起眼隧道　警總時期偵訊室曝光

更多熱門

相關新聞

背部最容易受寒！3習慣防猝死、感冒

全台受強烈大陸冷氣團影響，低溫下探10度，氣溫變化讓原本控制得宜的高血壓患者突然間又飆升，醫師提醒民眾注意3點好習慣，避免因氣溫驟降而產生腦中風、心肌梗塞等症狀，透過背心、圍巾等保暖穿搭，也能防止感冒上門。

攝護線肥大免驚　醫師唱給你聽

名字太難唸　林圀宏先說文解字

車禍後膝蓋痛　原是肝臟撕裂惹禍

天天嗑豬肉「突癱瘓」！急開腦救命

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

Jennie、Kai分手了！　4個月戀情玩完

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

比特進收容所很親人　志工：跟錯飼主

女神桃機等飛「正面盯著看」

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面