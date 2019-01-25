跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤

▲林阿嬤說，發病當時只感覺左腳無力，自己還沒警覺到，還好家人堅持要立即就醫，醫師迅速治療救了她（圖／中醫大新竹附醫提供）



記者陳凱力／新竹報導

一名90歲阿嬤年初跌倒後左手腳無力，家屬急送中國醫藥大學新竹附設醫院急診，醫療團隊啟動大新竹唯一「腦中風一站式救治」，大幅縮短檢查時間，確定阿嬤是急性腦梗塞中風，在黃金期三小時內施以「血栓溶解劑」成功搶救，並配合復健和中醫針灸，阿嬤恢復狀況良好可站立，目前已出院。

「腦中風一站式救治」是指由醫師到病床旁，連續完成「無顯影電腦斷層」、「電腦斷層灌流檢查」、「電腦斷層血管攝影」等三個階段檢查。中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正說，「腦中風一站式救站」專門應用於腦梗塞的中風，腦中風病人的治療分秒必爭，愈早救治，預後情形愈好、後遺症愈少。

▲中醫大新竹附醫利用「一站式檢查」找出林阿嬤的病因。（圖／中醫大新竹附醫提供）



陳睿正表示，「無顯影電腦斷層」先檢查病人是否腦中風，再以「灌流檢查」確認腦缺血面積，最後以「血管攝影」確認血管阻塞部位；傳統做法是完成一個階段檢查後，再由醫師評估是否進行下一個階段，「一站式救治」則是由醫師在病床旁直接完成三個階段，可較傳統流程節省30分鐘到1小時，這些寶貴的時間對腦中風病人來說非常重要。

中醫大新竹附醫神經科醫師黃虹瑜指出，這名90歲病患平時無中風徵兆，發病當天在家中因左側肢體突然無力而跌倒，送新竹附醫急診，急診團隊立即啟動「綠色通道」（直接送急救室，優先檢查），並與神經科團隊進行「一站式救治」，發現患者右腦血管已有1/3缺血，經確認梗塞位置，立即施打血栓溶解劑，在發病3小時的黃金期內完成治療，阿嬤左腳大約術後10分鐘即可舉起。

▲經過黃金三小時的成功搶救，高齡9旬的林阿嬤現在以可站起來，舉手擺動都沒問題，她說，這都要感謝家人和醫師。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

陳睿正說，中醫大新竹附醫是目前大新竹地區唯一實施「腦中風一站式救治」的醫療機構，院方創建腦中風中心，透過跨科別合作，從急診綠色通道、專門門診、健檢篩查門診、復健與中醫針灸，形成一站式診治模式，嘉惠大新竹病人。

林姓阿嬤談到發病及治療過程，頻頻感謝家人及時將她送醫及醫療團隊的搶救。她說，發病當時，她在家中感覺左腳無力，自己還沒警覺到，還好家人堅持要立即就醫，醫師迅速治療救了她；現在她可站起來，舉手擺動都沒問題，這都要感謝家人和醫師。

陳睿正提醒，腦中風造成國人失能的比例很高，不只影響患者健康也影響家庭，腦梗塞的黃金治療期為3小時，但依據統計，會在3小時內就醫的腦中風病人不到3成，因而影響治療成效；提醒民眾若出現「一手一腳歪無力，兩片嘴唇說不清」的情形，極有可能是腦中風，須迅速就醫。