阿童紅燈掛上蔣公頭頂　去蔣改風化「中正廟」設性專區

▲童仲彥在粉絲專頁貼上鄭惠中年輕時的照片，配上自創的押韻詩文。（圖／翻攝自Facebook／atung.taiwan）

網路新聞中心／綜合報導

鄭惠中不滿「去蔣化」掌摑文化部長鄭麗君，重燃中正紀念堂轉型的議題，童仲彥23日在Facebook粉絲專頁貼文，建議將「中正廟」改為性愛專區，就能讓「掌摑事件圓滿落幕」。近來致力推動性專區合法化的前台北市議員 童仲彥，不僅計畫成立台北市性專區推動協會，還驚人表示，「可以把性專區設在我家，因為我獨居。」

童仲彥23日在Facebook粉絲專頁上，貼出一張鄭惠中年輕時身穿性感魚尾禮服，風騷撩髮的黑白照片，還配上押韻的詩文，「義警豔星鄭惠中，青春永駐懷蔣公，中正廟高掛紅燈，性專區就靠阿童。」稱只要將中正廟改為性專區，就能讓掌摑事件圓滿落幕。

▲宣布成立台筆市性專區推動協會，號召「黃色力量」義勇軍。（圖／翻攝自Facebook／atung.taiwan）

阿童被網友稱為老司機「童seafood」，從2018年初就開始積極推動在林森北路設立性專區，不僅說可以把性專區設在他家，還能「比照Airbnb辦理」將家中的空房租給應召女使用。

童仲彥去年因酒駕卸任，近來不僅在浪直播做起網紅事業，日前還擔任「空氣性愛大賽」評審，甚至在現場為參賽者示範，這次也沒放過機會大刷存在感，不但說要在「中正性愛紀念堂高掛紅燈」，還消費資深藝人鄭惠中年輕時的火辣形象，稱其「義警豔星」。

▼童仲彥擔任「空氣性愛大賽」評審，為求關注甚至現場示範，重提與邱主任的往事。