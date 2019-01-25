70歲水電工好勤奮！到府修完水管...揪美魔女「床上繼續修」

▲水電工幫鄰居修理，結果修到上床。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

社會中心／綜合報導

台北有一名年近70的水電工日前到一名許姓女子家修理，沒想到許女是個保養有方的「美魔女」，讓陳男一時好心動，因此開始找各種修東西名目接近對方，之後更背著妻子偷吃，帶著許女出遊，發生性行為，陳妻因此怒告兩人。但台北地檢署調查後認為，2人發生性關係的積極事證不足，僅能不起訴處分。



《蘋果日報》報導，許姓女子雖然年近半百，但是保養得很好，完全看不出實際年齡，她在3年前搬到東區的一個社區內，生活無虞，唯獨就是寂寞了些。而陳男也住在同一個社區，由於工作關係時常勞動，雖然年紀大了，但還是活龍一條，身體強健，她見到社區搬來了獨居的「美魔女」，因此對對方產生了好奇。

有一回，他得知獨居的許女家中水龍頭壞掉了，於是搬出自己的修水電招牌，常常藉機到許女家中，除了修修水管水龍頭，也不免多聊幾句，修復美魔女脆弱寂寞的芳心。之後，兩人更一起到中部玩，還留下勾著手的親密照片。

事後，陳男的妻子在老公手機裡發現這張親密照，非常傻眼，而且對象居然還是常常登門踏戶的鄰居，她立即直覺認為鐵定是老公晚節不保偷吃，氣得質問。陳男見到證據都被老婆發現了，便把真相全部說出來，包含他和許女出遊，這段期間內還發生過多次性關係，陳妻聽完後氣炸，向兩人提告。

到案後，陳男非常老實，坦承有發生性關係，但是許女堅決否認有任何親密關係，堅稱到中部並非一起去旅遊，只是剛好在外地碰到，覺得他鄉遇故知，才拍下親密照片留作紀念而已。



檢察官調查之後，認為這件案子只有陳男的自白還有一張合照可以作為證據，沒有其他事證證明陳男與許女有「修理到床上」等通姦犯行，因此處分不起訴。