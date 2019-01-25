微軟「Bing」掛點真正原因　相關人員：百度流量衝向導致

▲Bing在大陸分為國內版及國際版。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

微軟旗下搜尋引擎「必應（Bing）」23日開始出現問題，許多大陸網友表示無法連上網站，紛紛推測若不是因為技術問題，便有可能是遭大陸官方封鎖屏蔽。大陸媒體《界面新聞》表示，當晚已得到必應相關人員證實，「是因為百度流量流向必應的關係。」最新消息指出，「必應」的基本服務已經恢復。

據了解，Bing在大陸境內的搜尋引擎是量身訂做的版本「必應」，與國際版並不相同。當大陸網友在23日嘗試登入「必應」時，頁面卻出現「無法訪問此網站」的訊息，雖然用手機打開App能夠看見搜尋框，但輸入關鍵詞後仍然跳到相同頁面。

▲「必應」近日在大陸境內出現網站無法使用的情況。（圖／pixabay）

《界面新聞》表示，「必應」相關人員已於23日晚間證實，造成網站出現「掛點」情況的原因，是來自原本屬於百度的流量，造成瀏覽器暫時無法負荷使用。據最新消息，「必應」的基本服務都已恢復。

▲美國網站通訊流量監測機構數據顯示，百度2018年12月在大陸的市佔率超過70%。（圖／CFP）

近日一篇「搜索引擎百度已死」的文章在大陸網友間廣為流傳，文中指出，百度搜尋結果有一半以上會指向自家產品，尤其是「百家號」，而百家號充斥著大量營銷和品質低劣的內容，因此導致百度搜尋結果的內容品質大幅下滑。文章引發熱議，不少網民對百度這般作為感到憤怒，就連大陸官煤《央視網》也在微博評論「『百』家爭鳴，才顯風『度』」，引來網民解讀言外之意就是「百度你不夠風度」。

百度對此在23日回應說，目前百度搜尋結果中，「百家號」內容全佔佔比小於10%。目前尚無確切證實百度近日所遭受的批評與「必應」突增的百度流量有關係。