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百度搜尋頻繁出現「百家號」　百度：目前佔比小於10%

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▲▼搜尋引擎百度已死。（圖／翻攝方可成微博截圖）

▲搜尋引擎百度已死。（圖／翻攝方可成微博截圖）

大陸中心／綜合報導

大陸自媒體新聞實驗室22日發表了名為《搜索（尋）引擎百度已死》的文章，瞬間引起廣泛的討論與傳播。文章指出，Baidu.com已經不是你尋找中文互聯網（網際網路）內容的地方，它引向的是囤在自家的腐臭變質內容。對此，百度23日在微博提到，「目前百度搜尋結果中，百家號內容全站佔比小於10%」。

撰寫此篇文章的方可成表示，最近半年來，在百度第一頁搜尋結果有一半以上會指向百度自家產品，尤其頻繁出現的是「百家號」，而百家號則充斥著大量營銷和質量低劣的內容，也導致百度搜尋結果的內容質量大幅下滑。

「百度已經不打算好好做一個搜尋引擎了，它只想做一個營銷號平台，把希望來搜尋內容的人全都變為自家的流量，之後在變現」。方可成強調，「作為搜尋引擎的百度已死。Baidu.com已經不是你尋找中文互聯網內容的地方，而是百度自家的站內搜尋；它將你引向的不是中文互聯網中的優質精神食糧，而是囤積在自家的腐臭變質內容」。

▲▼百度。（圖／CFP）

▲百度。（圖／CFP）

對此，百度23日在官方微博上發表4點聲明指出，目前百度搜尋結果中，百家號內容全站佔比小於10%；百家號是提升百度App內容生態體驗的一個重要舉措，可以優化用戶使用百度App搜尋時遇到的頁面訪問速度慢、排版差異大等瀏覽體驗問題，給用戶簡潔一致的搜尋體驗。

「現有的190萬百家號創作者，覆蓋了全部的權威媒體和資訊機構，也包含了大量優質的自媒體，他們在源源不斷地貢獻深度、權威的好內容，藉此說聲感謝」。百度強調，「媒體的關注，代表著百家號還可以做得更好，我們會持續引入優質的媒體和創作者，用良好的機制鼓勵作者發布高質量的原創內容，堅決打擊內容作弊、低俗、違規做號等行為，我們也非常歡迎所有優質的內容創作者加盟百家號，共同為用戶提供更優質的服務！」

▲▼百度說明。（圖／翻攝微博／百度）

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關鍵字：百度,搜尋引擎,自媒體,網際網路

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