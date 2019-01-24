《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

▲▼百度已死作者。（圖／翻攝方可成微博影片截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

科技日新月異，搜尋引擎已普遍成為民眾獲取知識的主要途徑。大陸近日瘋傳一篇題為《搜尋引擎百度已死》的文章，內容指出百度已經不是尋找資料的地方，而是把我們導向囤積在自家的腐臭變質內容。文章作者方可成24日發了一段影片解釋，「如果一個社會普遍被導向劣質訊息，人們的腦子會壞掉的」。

方可成指出，在百度搜尋的第一頁一大半都指向了自家產品「百家號」，而其內容又是非常良莠不齊的，存在著假新聞，更有不少洗稿、抄襲等現象。他進一步說，「自己很安全，並沒有被跨國，也沒有被公關」。

「這篇文章之所以會獲得熱烈回應，是因為『大家都有類似的使用體驗，我說出了大家都想說的話而已』」。方可成強調，「如果一個社會普遍被導向劣質信息，人們的腦子會壞掉的」；「搜尋引擎不僅影響到我們找到什麼樣的醫院，還決定了能接觸到什麼樣的知識，更決定了我們用什麼樣的框架去認識和理解這個世界」。

方可成說，「搜尋引擎是這個社會的基礎設施，並具有強烈的公共屬性，絕對不是自己想做什麼就做什麼」。他指出，正因為搜尋引擎擁有這樣的公共屬性，所以無論是在美國還是歐洲，都需要要接受嚴格的監管和監督。

方可成撰寫的《搜尋引擎百度已死》提到，百度搜尋結果一半以上會指向百度自家產品，尤其是「百家號」，而百家號「充斥著大量營銷和品質低劣的內容」，導致百度搜尋結果的內容品質大幅下滑，讓百度已經「死亡」。

百度23日隨即回應，目前百度搜尋結果中，「百家號」的比重小於10%，而百家號可以優化用戶使用「百度app」搜尋時遇到的頁面登入速度慢、排版差異大等瀏覽體驗問題。