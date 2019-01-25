微軟「bing」傳在陸遭封鎖！　24日晚間已「基本恢復」

▲bing。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

許多中國大陸網友從23日開始，紛紛無法連上作為在中國唯一尚存的國外搜索服務、微軟（Microsoft Corp.）所屬的搜尋引擎「必應（Bing）」；目前還無法確認是因為技術上的問題，造成服務中斷，又或者是因中國政府蓄意阻擋關閉，才出現不能使用的狀況。不過根據最新消息，「必應」的基本服務皆以恢復。

綜合外媒報導，中國一直以來在網路方面實行嚴格的檢查，臉書、推特、Instagram等主要社群媒體在當地都遭到封鎖，想要上這些網站的中國網友，皆必須靠「翻牆程式」才有辦法連上。不過微軟旗下的搜尋引擎「必應」卻因為配合向中國當局提出審查結果，成為唯一能在中國境內使用的西方主要搜尋引擎。

23日時，許多中國網友開始反映無法連上「必應」，隨後更傳出「必應」是否成為中美貿易戰緊張情勢下的犧牲品，遭到中國政府封鎖才無法使用。對此，彭博引述知情人士的消息表示，「必應」無法使用的原因出自意外的技術錯誤，而並非遭到封鎖限制。

而一名微軟的發言人也在一份聲明中表示，可以確認「必應」在中國出現無法訪問的狀況，但是服務現在基本上都已經恢復，許多網友在24日晚間也紛紛表示可以繼續使用。

報導中指出，「必應」之所以可以在中國生存是因為，他們為中方量身打造了一套「國內版」，其內容皆符合中方的審查規定，包括政治敏感詞的搜尋結果，與一般的「國際版」有所出入。