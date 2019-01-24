影／3歲女童離奇遭噴槍奪命！檢警解剖查真相　媽媽哀傷不語離開

地方中心／高雄報導

一名3歲女童遭「噴槍」（風槍）奪命疑點重重！女童父親更稱是孩子自己把玩造成，對此，而檢警於24日上午10時會同法醫解剖複驗，企圖還原真相。解剖複驗結束後，女童母親全程沒說話離開現場。檢察官周韋志則是表示，今天主要目的是看女童外傷和內部傷勢，而詳細傷勢的原因，還是要等法醫研究的報告證書出來，因為偵查不公開，所以不方便透露，女童傷勢、家屬是否提出疑點等詳細狀況之後由發言人統一說明。

▲3歲女童噴槍奪命。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄3歲女童解剖複驗後，檢察官說明。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，檢察官表示，女童死因唯一能講的是她死於氣體栓塞，這部分是確認的，其餘部分要等詳細報告出來，地檢署立場是對於被告有利不利的部分都會調查 ，不會以被告的講法作為唯一依據，後續有蒐證一些監視器畫面。

另外，檢警也已於23日下午親赴案發現場測試空氣噴槍壓力，並找來員警對著白紙開槍，測試空氣噴槍是否能將白紙射破，但卻發現噴槍威力並不足以射破白紙。此外，噴槍握把為了防滑，表面呈現凹凸不平，難以採集到指紋，檢警將會針對噴槍的出氣口採集檢體，並比對女童DNA，釐清女童的口部是否有接觸到噴槍。

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