學測今明溫度大不同！一圖看天氣變化　「晴朗早晚很冷」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(25)日是大學學科能力測驗第一天，北台灣高溫約22度、中南部及台東24-26度，日夜溫差大，考生要注意適時增添衣物。明天起有另一波強烈大陸冷氣團報到，中部以北下探10度，氣象專家吳德榮透露，可能還會降到10度以下。

中央氣象局預報員王品翔指出，受到輻射冷卻效應影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉8.7度。不過由於白天陽光露臉、氣溫回升，各地晴時多雲，僅東半部及北部山區有零星降雨，北部、宜花高溫可以來到22度左右，中南部及台東高溫約24-26度。

▲累積雨量圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明(26日)晨起「強烈大陸冷氣團」南下；迎風面水氣增多，北海岸、北部山區及東北部有一些局部雨；台北雲量增多、鄰近山區有零星飄小雨的機率。

▲一圖看今明天氣變化。（圖／翻攝氣象局臉書）

北台灣氣溫明顯下降、轉陰冷，其他地區氣溫逐漸下降；週(27)日、下週一(28日)各地又轉為「晴朗早晚很冷」的天氣，中部以北沿海、空曠地區最低溫，將降至10度以下。下週二至週四(29至31日)，冷空氣逐日減弱，白天高溫漸升，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

▲溫度分布圖。

吳德榮透露，明天報到的冷氣團影響將比上一波明顯，「以最近兩天模式模擬的強度，應仍為『強烈大陸冷氣團』，達到『寒流』的機率並不高(寒流定義：台北市(氣象局站)≦10度)，除非模式模擬有很大的誤差。」