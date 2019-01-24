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新化警寒冬送暖　盼拋磚引玉關懷弱勢

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▲台南市新化分局長方國璽及南洲里里長等人，帶著棉被等物資，關懷獨居弱勢。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新化分局長方國璽及南洲里里長等人，帶著棉被等物資，關懷獨居弱勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

寒冬歲末，台南市新化分局偕同新化區武安里里長，山上區南洲里、明和里、豐德里里長及警友站，舉行寒冬送暖活動，其中南洲里80多歲廖姓老翁，因長期行動不便，一人獨居在不到5坪的空間，寒冬中只能洗冷水澡度日，當新化分局長方國璽及南洲里里長等人帶著棉被等物資到家中探視，讓他高興地流下眼淚。

▲台南市新化分局長方國璽及南洲里里長等人，帶著棉被等物資，關懷獨居弱勢。（圖／記者林悅翻攝）

新化分局長方國璽有感於轄內新化區、山上區民眾年紀偏高，且獨居長輩較多，近期低溫寒流來襲，且年關將近，因此聯合轄內里長及警友站等資源，主動發掘並關懷獨居的長輩，並由分局長方國璽，小心翼翼地將物資及慰問金一件一件親自交給年長者，在寒冬中注入一股暖流，將溫暖送到民眾心坎裡。

新化分局長方國璽說，每一位長輩就像是自己的親人，這次寒冬送暖的活動，是以滿滿的愛與祝福來送給這些獨居的長者，使長輩們在農曆年節裡不會感到孤單，能感受到警察與各界人士的溫暖。

此次新化分局的員警讓愛傳出去，從關懷每一戶獨居長輩的過程中，處處可見對民眾視如己親的關懷，並藉此拋磚引玉，呼籲善心人士共襄盛舉，加入關懷弱勢的行列，希望在歲末年終之際，讓家家戶戶都能安心過個好年，共同成就大愛無私的社會。

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關鍵字：新化,送暖,關懷弱勢

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