拋磚引玉做公益　善警歲末關懷弱勢貧困家庭

▲台南市警善化分局長許芳毅等人，發起「關懷弱勢貧困家庭」活動，前往善化、新市地區贈送物資、紅包分送給轄區弱勢貧困家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局長許芳毅等人，為在歲末年終時讓轄區弱勢貧困家庭感受到社會的愛心與溫暖，發起「關懷弱勢貧困家庭」活動，於1月20日下午3時分別前往善化、新市地區贈送物資、紅包分送給轄區弱勢貧困家庭。

善化分局長許芳毅、副分局長鄭勝文、保防組長陳志卿、巡官林育石與巡守大隊總韓事尤艶玲、書記長許永鄰、大隊長宋俊明及善化分局巡守中長郭益成、幹事李文、書記蘇錦美等一行人，共同發起「關懷弱勢貧困家庭」活動，於1月20日下午3時分別前往善化、新市地區贈送物資（每戶3樣小家電、尿布）、紅包分送給轄區弱勢貧困家庭。

善化分局在歲末年終之際，特舉辦「用愛關懷弱勢貧困家庭」公益活動，以實際行動來為民服務。另善化分局巡守中隊長郭益成先生，特致送破案茶鼓勵屢破各類刑案之警察同仁，並肯定各同仁在治安維護工作上的奉獻。

善化分局長許芳毅表示，在歲末年終前往關懷轄區弱勢貧困家庭，讓其感受到社會的愛心與溫暖，警察除做好治安與交通維護工作外，有機會應多行善參與志工服務，希望藉活動拋磚引玉，鼓勵同仁與民眾多關心社區治安死角，給予弱勢族群實質的幫助，共同營造社會善良文化。