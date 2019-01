已婚華人針灸師被控「不當觸摸」！　女患者：他叫我脫光

▲張群豪2度被女患者指控不當觸摸身體。(示意圖/CFP)

國際中心/綜合報導

在美國波士頓任職的華人針灸師張群豪(John Zhang)被一名女患者指控,她2018年11月23日在惠蒂爾廣場(Whittier Place)診所接受治療時,被對方不當的觸摸身體,讓她覺得遭到性騷擾。據了解,張群豪已經不是第一次被指出侵犯病患,另一名女患者也曾在2003年10月被他要求脫光衣物,私密部位甚至還遭到碰觸。

據WCVB報導,51歲的張群豪2000年就得到麻州的針灸師執照,至今已有19年資歷,但這期間遭到2起投訴。在2003年遭到性騷擾的女患者表示,當時張群豪在診間就要求她要脫光,由於他不熟悉針灸,便聽從醫生指示照做,但治療結束後對方卻開始觸摸她脖子甚至胸部。

#5Investigates has learned the acupuncturist accused of sexually assaulting a patient had a previous allegation of inappropriate touching in 2003. A patient filed a complaint claiming Qunhao Zhang repeatedly touched her in a sexual manner (1/2) https://t.co/EkPoUdzc4M pic.twitter.com/fOdciYhxg5