單挑賴清德與獨派　馬英九反制憲：錯誤的第一步、台灣前途會更黯淡





▲賴清德挺獨派制憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德力挺獨派大老辜寬敏成立「台灣制憲基金會」，他說現在時機已經到了，越來越多的台灣民眾認為台灣需要一部新憲法。前總統馬英九24日則表示這個是錯誤的第一步，這樣下去台灣前途會更為黯淡

獨派大老辜寬敏成立「台灣制憲基金會」23日舉行開幕式。行政院長賴清德也到場支持，在致詞時說「現在時機已經到了」，越來越多的台灣民眾認為台灣需要一部新憲法。

對於台灣的新憲法，賴清德提出3點建議：首先，憲法是在中國制定也是為中國而制定，不是為台灣量身定做；第二，儘管1996年時，李登輝帶領第七次修憲，但經過20年實施，已不斷出現問題；第三點，憲法在中國制定，有當時大中國思想，幾十年來，台灣人民已有「台灣命運共同體」的意識，這兩個不同的思想，經常在台灣產生矛盾，影響團結。





▲馬英九陪同陳炳甫掃街。（圖／記者林敬旻攝）

第一階段立委補選27日即將投開票，馬英九24日陪同國民黨立委候選人陳炳甫到士林夜市掃街，拜票隊伍受到攤商與民眾熱烈歡迎，馬英九也不忘沿路發放他親手寫的春聯，連小朋友跟紙碗都不放過。

馬英九受訪時被問到對獨派與賴清德推制憲的看法，他則說，這個是錯誤的第一步，這樣下去台灣前途會更為黯淡，且早先在陳水扁總統時代就已經放棄正名制憲，「因為做不到也沒有必要」。

另外國民黨2020候選人怎麼產生，馬英九則說，大家在討論中，都可以發表意見；至於為何日前邀請朱立倫參加飯局是否有力挺意味？馬英九則說，那場是宴請彭淮南等財經官員。