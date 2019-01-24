陳思宇高顏質助選團！博士大眼正妹、柯辦小鮮肉超吸睛

▲蔡峻維、蔡宜芳。（合成圖／翻攝自蔡峻維、蔡宜芳臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日就要投票，「柯家軍」派出陳思宇對戰藍綠對手陳炳甫、何志偉。陳思宇過去曾有「最正發言人」稱號，這次參選立委，身邊團隊成員也有高顏質，新聞聯絡人蔡峻維九合一選戰時期是柯辦小鮮肉，志工蔡宜芳曾參選市議員高票落選，亮麗外型早已被關注。

25歲的蔡峻維畢業於政大，原本任職於北市府都發局，柯文哲爭取連任時經過海選擊敗千人，成為柯文哲競選辦公室發言人，有柯辦小鮮肉之稱，學生時期還被認為撞臉藝人黃河，這次被柯文哲親點進駐陳思宇辦公室擔任新聞聯絡人。

▼蔡峻維是柯辦發言人，九合一選戰時和學姐一起跑行程。（圖／翻攝自蔡峻維臉書）

外型甜美亮麗的蔡宜芳今年27歲，目前還在就讀清華大學材料工程系博士班，她父親是民進黨鹽埕區中原里里長蔡崇銘，但她不願意當靠爸族，九合一選戰時堅持用無黨籍身分投入選戰，她的面貌、身材均佳，最終雖然高票落選，還是攻佔不少媒體版面。

蔡宜芳受訪時表示，之所以來當陳思宇志工，是因為當初認同柯文哲「做正確的事」的政治理念，「柯市長確實改變了整個政治文化，但跟柯市長講的一樣，要改變不能只靠一個人，要靠的是一群人。自己當過候選人，非常能夠感同身受白色力量沒有資源、但一心想做正確的事為大家服務的心情。」

蔡宜芳說，自己選舉結束後，知道柯家軍陳思宇出來參選，很希望白色力量的價值可以一直流傳，而且也很心疼陳思宇，所以特地前來幫忙，期盼白色力量可以殺出一條真正為人民好的路。

至於未來是否還會持續投入政壇，蔡宜芳說，只要有機會很希望能替人民做事，「當你看過學運、看過很多團體抗議，其實心會痛，這些人流血流汗流淚，換來的是什麼？正確的價值做正確的事，不再只是意識形態操弄才是人民真正需要的，不需要沒有意義的補助，而是更具有意義的規劃好短中長期人民的需求，希望能夠秉持著一種做正確的事來替大家服務爭取。」

談及因為亮麗外型受到關注，蔡宜芳笑說當然很開心也充滿感謝，「當一個民意代表，能讓選民順眼是一件開心的事。也很希望大家更仔細的去看候選人的想法，或是可以跟候選人一起討論，因為民意代表最重要的就是反應民意。」