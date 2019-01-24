馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

▲馬雲2019年出席達沃斯論壇。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

阿里巴巴集團董事局主席馬雲，於24日參加達沃斯世界經濟論壇（Davos Forum）時表示，機器學習和人工智能的發展，「可能導致第三次世界大戰」，儘管再次發出警告，但馬雲仍然相信科技有做好事的潛力。針對徬徨的「年輕人」，馬雲給出人生規畫建議，在對未來不知所措時，「可以先跟著一個人」，等有一定經驗後，就可以自己去嘗試一下感興趣的事物。

綜合陸媒報導，馬雲出席達沃斯論壇時警告「科技威脅」，「第一次世界大戰是因為第一次科技革命，第二次科技革命引發了第二次世界大戰」，「這是第三次科技革命－我們來了」，馬雲表示，技術創新是全球衝突背後的主要因素。

不過，馬雲「警告科技威脅」的場面已不是第一次躍上媒體版面。2017年他就發表了類似的言論，聲稱「機器學習和人工智能的發展可能導致第三次世界大戰」。

除了馬雲，特斯拉汽車執行長馬斯克（Elon Musk）也曾發表類似看法。馬斯克2018年表示，「政府之間成為人工智能領域領導者的競爭可能導致第三次世界大戰」。

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

儘管再次發出警告，但馬雲也表示，「仍相信科技有做好事的潛力」，例如在氣候變化領域，科技可以「有利於社會」的方式應用，數據也可幫助專家「有效地」和「聰明地」使用化石燃料。

當談到機器人和人工智能時，馬雲強調教育的重要性，並稱年輕人應該能「做機器不能做的事」，且在畢業前找的第一份工作，不需要是「大公司」。馬雲說，「必須找到一個好的老闆，教育你如何成為一個人，如何能夠好好地做事情，而且你做了這個承諾以後，你自己給自己有一個承諾，能夠待在那裡，不要離開」，「我看到很多人做得很糟，出現了很多問題」。

馬雲建議，如果20、30歲時還不知道今後的路該怎麼走，可以先跟著一個人，30歲到40歲的時候，真的想自己嘗試，「你可以去嘗試一下」，但到了40歲、50歲時，得把重點放在「做的好的那個領域」．60歲前幫助青年人做得更好；60歲之後，「你就含飴弄孫吧。這就是正常的生活的軌跡」。