影響世界最深10位思想家　馬雲入榜：改變了整個社會

▲馬雲過去10年間影響社會各層面之深。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

馬雲創辦了阿里巴巴，推出的支付寶、淘寶等服務已影響廣大華人世界，美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）日前評選出「過去10年影響世界最深的10位思想家」便肯定馬雲的影響力，將他列入榜單第3名、企業家之首，與歐巴馬、比爾蓋茲夫婦同列。

雜誌評馬雲入選的原因，開頭便說，只有少數人能聲稱自己改變了整個社會，「馬雲無疑是其中之一」，他創立的阿里巴巴突破了企業和消費者之間曾經巨大的壁壘，讓一整個世代的中國人離市場更進一步，對中國經濟的高速發展也貢獻了極大幫助。

雜誌接著表示，透過在供應鏈物流方面不斷突破創新，並在中國人工智慧研究方面佔有領先地位，馬雲的阿里巴巴詮釋了一家企業如何能位整整一代人提供掌握墊子商務的機遇，更幫助曾經一度貧窮的國家變成超級大國。

▲德國總理梅克爾(Angela Merkel)。（圖／路透）

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

其餘上榜「10大思想家」的人物依序為德國總理梅克爾(Angela Merkel)、美國前總統歐巴馬(Barack Obama)、響應#MeToo挺身而出的女性們、國際貨幣基金組織總裁拉加德(Christine Lagarde)、歐盟競爭專員瑪格瑞特（Margrethe Vestager）、《時代雜誌》主編法里德（Fareed Zakaria）、蓋茲基金會主席比爾蓋茲夫婦(Bill and Melinda Gates)和亞馬遜CEO貝佐斯(Jeff Bezos)。