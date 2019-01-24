影／馬雲公開「徵人訣竅」：要找聰明＋樂觀的！癌症能救、蠢沒辦法

▲馬雲2019年出席達沃斯論壇。（圖／CFP）

記者丘秝榕／綜合報導

阿里巴巴集團董事局主席馬雲，於24日參加達沃斯世界經濟論壇時，公開了一系列「徵人訣竅」，包括聰明、積極、樂觀等都是必備元素，其中最重要的就是「要比馬雲聰明」。馬雲說，「愚蠢比癌症還糟糕，癌症有救，蠢就沒辦法了」。

▼▲馬雲出席達沃斯論壇語出驚人。（圖／翻攝梨視頻）





綜合陸媒報導，馬雲於1月22日至25日，在瑞士達沃斯參加「2019年冬季達沃斯論壇」（Davos Forum）時，在主題為「全球化4.0：打造第四次工業革命時代的全球架構」中發表一系列看法，除了科技、商業等，甚至還公開「徵人標準」。

馬雲說，「第一個標準當然要聰明」，「而且比我更聰明」，「我覺得蠢是最大的疾病，這比癌症還壞，因為癌症都能治好，但是愚蠢是沒法治的」，言詞間還露出無奈神情，引發現場大笑。他說，「當我僱用一個比我聰明的人，我會想，如果像他這樣，4、5年之後就會成為我的老闆，我願意為他工作，這是最好的」。

▲馬雲在達沃斯論壇上語出驚人。（圖／翻攝梨視頻）

第二個標準則是「人格」，馬雲表示，公司需要非常積極的人、很正能量的人，不輕言放棄的人。「我覺得這些標準都很簡單」。馬雲說，「我從來不會說找人的時候，去看他是哪所大學畢業的，英雄不問出處」，「我覺得你從哪裡畢業都沒那麼重要，重要的是你找的人要比你聰明，而且你喜歡他的性格，以及永遠都不放棄的人」。

第三項標準則是「不抱怨」。馬雲說，這些年見到了世界上各領域優秀的領導人，但這些領導人從來不抱怨，「他們不會說因為這個、那個我不高興，從來都不會這樣」；頂多「說自己做得不夠好」，但是不會去抱怨別人，「所以，如果你碰到一個不停抱怨，對別人抱怨，對外部抱怨的人，千萬不要找（雇用）他」。

▼除了聰明，馬雲也認為不輕言放棄很重要。（圖／CFP）