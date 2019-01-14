海南成立企業家諮詢會議　馬雲任主席：做21世紀的夏威夷

▲海南於1988年建省，是大陸陸地面積最小的省。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

海南省政府企業家諮詢會議成立大會暨第一屆年會12日在三亞召開，由阿里巴巴董事長馬雲以及騰訊董事會主席馬化騰分別出任正副主席，馬雲表示，海南建自貿區，不僅要對標香港，更要努力超越香港，創造一個新的真正的海南「淘金熱」時代。

中新網指出，「海南省人民政府企業家諮詢會議」是一個機構而非一個通常意義上的會議，省政府秘書長倪強出任秘書長，他介紹，諮詢會議是由受海南省長邀請、熱心海南全面深化改革開放事業、富於戰略思維和創新意識的領軍人物組成，包含知名企業家和少數專家學者，人數不超過20人。

▲海南在2018年10月建成經濟特區，圖為海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

中共中央總書記習近平在2018年4月13日慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上宣佈，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區。自貿區於同年10月16日由大陸國務院批覆設立。

《中共中央 國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》中提到：以制度創新為核心，賦予更大改革自主權，支持海南大膽試、大膽闖、自主改，加快形成法治化、國際化、便利化的營商環境和公平統一高效的市場環境等政策。

當日諮詢會議的主題為「海南如何在全球資源配置格局中找準定位，加快全島自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設」。馬雲指出，咨詢會議將聚焦結果導向、效率導向、公平導向，為海南自貿區（港）建設提出更加務實和具體的意見建議，海南未來還要超越香港，創造「淘金熱」時代。

《海南日報》指出，馬雲認為，海南應該要做「21世紀的夏威夷，或者22世紀的夏威夷，絕不以犧牲環境為代價，要讓水更清天更藍。」

▲與會的海南省長沈曉明（中）、馬雲（右）、馬化騰（左）。（圖／翻攝自中新網）