「脫序佛經女」普悠瑪狠踹列車長3腳　台鐵怒了：要追究法律責任

▲宜蘭女普悠瑪鬧事，「佛經歌」音量開最大，狠踹車長：別碰我。（圖／翻攝自爆料公社）

記者賴文萱／台北報導

台鐵431車次普悠瑪23日被爆，一名脫序女子上車後狂放佛經，遭勸阻不理會，甚至狠踹列車長3腳。對此，台鐵今出面回應，目前該案已由鐵路警察局進行偵辦，除強力譴責暴力，也會協助列車長追究其法律責任。

有網友23日晚間在臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，一名女子從宜蘭上車後就狂放佛經，而且還把音量開到最大，影響整個車廂。台鐵列車長上前來勸說她把音量關小聲，該女子不但不理會，甚至出腳狠踹列車長3次。氣得旁邊乘客都怒說：「請警察過來了啦！」、「趕快把她趕走吧，她誰啊！」但女子卻都當作沒聽見。

▲台鐵局台北車班主任劉益宏。（圖／記者賴文萱攝）

對此，台鐵台北車班主任劉益宏表示，針對這件暴力攻擊列車長的行為，台鐵嚴厲譴責暴力，並會全力協助列車長追究相關法律責任，該案也已由鐵路警察局進行偵辦。針對旅客在車上吵鬧影響列車秩序，根據台鐵SOP，會由列車長出面勸導乘客，並以不碰觸乘客為原則處理，但若乘客屢勸不聽，列車長就會通報最近的鐵路警察局，由鐵路警察上車做排除。

另外，該名乘客搭乘的區間為宜蘭至台北，但依據台鐵局旅客運送契約第6點規定，若旅客在車上吵鬧，經勸導不聽者，台鐵局可終止契約，因此，該名旅客昨鬧事後，也在最近的一站南港站交由鐵路警察帶下車。