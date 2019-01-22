影／墜谷地「樹枝遮蔽」！首度吊掛比基尼登山客受阻　　直升機先折返

▲直升機22日上午起飛準備吊掛「比基尼登山客」遺體，原預計運抵同富國中操場，未料現場有障礙物，導致無法降落。（圖／記者王亞志攝）

記者 王亞志、陳以昇／南投報導

墜落中央山脈南三段的吳姓比基尼登山客，山搜隊員原本在今早（22日）進行吊掛，但因現場仍有樹枝遮蔽阻擋，2度吊掛都無法執行任務，直升機無法降落，目前現場仍要清除障礙物。直升機先行折返清泉崗加油，途中一名山搜隊員吳程嶸先行降落在同富國中返家。他表示吳姓女子躺臥現場，身上有蓋著棉被。

▲消防救難隊員伍程嶸說明搜救過程。（圖／記者陳以昇攝，下同）

消防隊員伍程嶸表示，21日抵達座標點後，發現吳女落在峭壁，下切踩踏的峭壁岩石，每一步「只有一個腳掌寬」吳姓女登山客躺臥在座標點現場，身上沒有明顯外傷，身上重裝備齊全，從紮營現場遺留的物品看來，吳姓女子有吃飯、也有刷牙，身上還蓋著棉被保暖，手機和衛星電話還有電，顯示吳女有盡最大努力抵抗身體的傷痛和山上的低溫。

消防局第三大隊表示，目前5名隊員由在山上清除障礙物，直升機返航加油，稍晚評估是否再次進行吊掛。

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▲▼吊掛「比基尼登山客」遺體，直升機從清泉崗起飛，於9時40分飛過南投信義鄉同富國中上空。（圖／記者王亞志攝）