調查局破獲大型中藥偽藥工廠　查扣6000公斤藥粉

▲法務部調查局台南市調查處、台南市衛生局聯手破獲大型中藥偽藥工廠，查扣近6公噸單味中藥粉末外，並一併查扣製造生產之機具設備。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

法務部調查局台南市調查處、台南市衛生局聯手破獲大型中藥偽藥工廠，查扣近6公噸單味中藥粉末外，並一併查扣製造生產之打碎機、粉碎機、研磨機、過篩機、乾燥機、包裝機等機具設備，全案將依違反藥事法製造、販賣偽藥罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市調處、台南市衛生局於2018年12月11日上午，持台南地院搜索票，搜索台南市南區安平工業區新樂路西南行藥品股份有限公司，查獲郭姓負責人（男，63歲，有藥事法前科）未經中央衛生主管機關檢查合格，取得藥物製造許可，亦未申請衛生福利部查驗登記，取得單味中藥粉末之藥品許可證，即擅自製造香附、黃芩、大黃、乳香、沒藥、蘇木、赤赭石、滑石、生地、藿香、黃連膠囊、生草烏、生川烏等多項中藥藥品，查扣近6公噸單味中藥粉末外，並一併查扣製造生產之打碎機、粉碎機、研磨機、過篩機、乾燥機、包裝機等機具設備。

衛生局係於日前行政稽查時發現，西南行藥品公司雖有辦理工廠登記，並準備向中央衛生主管機關申請符合藥品優良製造規範（GMP）之藥廠，惟尚未檢查合格，亦未取得藥物製造許可，郭姓負責人更未申請中央衛生主管機關核准發給藥品許可證，即擅自製造單味中藥藥品，衛生局通報台南市調查處，經向台南地院聲請搜索票，於去年12月11日動員大批調查官及衛生局人員前往廠區搜索，當場封存5800餘公斤之中藥粉末成品，並查扣各式機具設備。

辦案人員在廠區一隅還發現，該公司在研磨梔子粉製程中有摻入低筋麵粉，郭姓負責人解釋梔子粉研磨過程會出油，故以每100公斤梔子粉添加2袋（每袋22公斤）低筋麵粉之比例吸收油質，辦案人員仍予依法查扣現場26袋低筋麵粉。

郭姓負責人接受調查官詢問時坦承，該公司雖已蓋好廠房及硬體設備，但目前正準備向衛生福利部提出GMP藥廠申請，尚未取得藥物製造許可，所製造之各類中藥粉末也都沒有藥品許可證，成品則透過本人經營之生南貿易公司銷售台南、高雄等地之中藥行，郭姓負責人則於日前回收已售出之偽藥145公斤再由台南市調查處查扣。

台南市調查處及台南市衛生局呼籲業者，依藥事法規定，製造藥物，應由藥物製造工廠為之，而藥物製造，其廠房設施、設備、組織與人事、生產、品質管制等事項，亦應符合藥物優良製造準則之規定，並經中央衛生主管機關檢查合格，取得藥物製造許可後，始得製造。

另單味中藥粉末屬中藥原料藥，為藥事法所稱藥品，依該法規定，製造藥品，應申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造，未經核准擅自製造，即屬偽藥，製造偽藥者，將面臨10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金之刑責；明知為偽藥而販賣者，則面臨7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金之刑責。調查局及衛生主管機關將持續查緝製造、販賣偽藥不法，為用藥安全做好把關，以維護全民健康。