竹山紫南宮捐血送錢母又見人龍　排隊最長的捐血活動

▲竹山紫南宮辦捐血送錢母活動，現場大排長龍。（圖／台中捐血中心提供）

記者李忠憲／南投報導

全台血液庫存量偏低，竹山紫南宮特別與台中捐血中心合作，舉辦為期一個月的捐血贈豬年金銀錢母，果然每到捐血日都大排長龍，成為排隊最長的捐血活動。因為數量有限，廟方甚至還要勸退，請民眾改日。台中捐血中心也說，為因應即將到來的9天年假，目前庫存仍偏低，歡迎民眾踴躍捲袖，捐血一袋，救人一命。

竹山紫南宮每年推出的生肖金銀錢母，在元旦及農曆大年初一時總吸引民眾大排長龍，希望拿到有個好兆頭。近日因為新年年假加上天氣濕冷，不少民眾生病感冒，減少出門，相對也讓全台血液庫存量亮紅燈。紫南宮為此，與台中血液中心合作，推出為期一個月的捐血送豬年錢母活動，果然效果大好，捐血日總吸引許多民眾前來排隊，成為最受歡迎及排隊最長的捐血活動。

▲捐血民眾在捐血車外排隊等候。（圖／民眾提供）

▲完成捐血後可獲得豬年錢母，500CC可獲金銀錢母，250CC獲銀錢母。（圖／民眾提供）

紫南宮13日也推出「新春丁酒文化季-龍轉好運【莊主委發錢母(豬來福錢母)】」活動，民眾帶10張以上2018年11、12月及2019年1月有效發票，早上10點前排隊，取得排隊券，就送「豬來福」銀色錢母一枚。現場也吸引許多民眾前來，只希望能拿到錢母，帶給自己和家人好福氣。

▲▼紫南宮1月捐血活動還有14天。（圖／台中捐血中心提供）

台中捐血中心表示，紫南宮捐血活動1月份還有14天，平日、假日都有，每天早上9點半至下午3點半，地點在水濂廣場。捐血採現場排隊，依序上車，下午3點後，各車發20張號碼牌，服務完後即結束。詳情可上台中捐血中心或紫南宮臉書查詢。

捐血中心說，原本吃緊的血量庫存，到目前稍微緩和，各血型約有8天庫存量，但為因應即將到來的年曆9天連假，離10天的目標還有些差距。希望民眾踴躍捲袖捐血分享愛，幫助需要幫助的人。

【更多新聞】

►玩國王遊戲竟直接入戲 科大生性侵酒醉女同學竟掰你情我願

►影片曝光！2姊妹搭「奪命堆高機」開心兜風 7歲妹墜地遭重輾身亡

►高學歷夫妻為「腦殘、破麻」打1元官司 老公請3律師敗訴