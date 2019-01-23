故宮南院《赤壁三國》《穿上亞洲》　春節雙展登場

▲▼ 故宮南院春節展豐富 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導



迎接農曆新年，故宮南院《赤壁與三國群英形象特展》、《穿上亞洲—織物的交流與想像展》雙展磅礡亮相，北側園區花海及巨型青花盤龍天球瓶藝術裝置亮麗吸睛，新年市集及跳跳馬比賽新奇有趣，邀民眾闔家同遊，感受年節熱鬧氛圍及亞洲多元文化。

「走春就到故宮南院﹗」國立故宮博物院南院處處長彭子程說，故宮南院春節期間正常開館，初一至初五「新春下午茶」，大師揮毫、三國臉譜刷紅包及中、西樂演出，活動強強滾。

2月5日（初一）至10日（初六）及16、17日戶外透南風廣場「亞洲新年市集」，30個以上的攤位好吃好玩，舞台區每天下午1點起傳統特技及亞洲風情展演，2點「呂布騎射大賽」；17日夜間6時30分北側慶典花園廣場，紙風車劇團演出經典戲碼「三國奇遇」。

故宮南院以《花事．閑情─品味花器與生活特展》展出的《戰國中期嵌孔雀石綠松石犧尊》為發想，與義大利Rody公司合作犧尊版跳跳馬，英雄配寶馬，春節來故宮南院，贏家就有機會把獨家限量的跳跳馬帶回家。

園區北側藝文廣場寬達2.6公頃花海及巨型青花盤龍天球瓶藝術裝置是今年創舉，波斯菊、向日葵、薰衣草等輪番上陣，將從春節前奼紫嫣紅繽紛到元宵後，民眾與花海合影還可跟國寶一起同框，相當特別。

《赤壁與三國群英形象特展》展出故宮院藏三國經典文物及台灣漫畫家鄭問之三國誌遊戲設定原稿共243組件，展場內AR互動區設計貂蟬及孔明兩版三國人物讓民眾化身體驗；一、二樓服務台憑門票索取限量「漫遊三國」故事小書，完成任務可集點換寒假「MUSE大玩家」活動精美好禮。

今年春節起館內服務新添4名生力軍，機器人PEPPER及ZENBO現場與大家互動玩猜謎、報馬活動展覽訊息。

為了服務搭乘大眾運輸民眾，週二到週日每日上午9點至下午5點30分，提供免費從高鐵嘉義站至故宮南院的往返接駁服務，每20分鐘一班，民眾可至高鐵嘉義站3號出口及故宮南院南側門客運站搭乘。

故宮南院108年春節期間新展及特展：

名稱：赤壁與三國群英形象特展

展期：1月25日至4月14日

展廳：1樓S101展廳

名稱：花事‧閑情─品味花器與生活特展

展期：2018年11月3日至2019年5月1日

展廳：2樓S203展廳

名稱：穿上亞洲—織物的交流與想像展

展期：1月29日起

展廳：3樓S303展廳