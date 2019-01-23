「大齡單身狗」歹過年　陸中科院「科學解析」春節相親有反效果

▲男女單身有許多原因，但常會在過年時間，因親友過度關心承受壓力。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

大陸中心／綜合報導

春節將近，面對親友「結婚了嗎」、「薪水多少」等機關槍式審問，許多單身男女實在「壓力山大」，針對上述情況，大陸中科院物理所官方微信今天發表《大齡單身狗返鄉過年期間瞬時壓力激增現象及應對研究》，用科學模型解析單身狗的壓力有多大，並得到過年頻繁相親，「起不到任何正面效果」的結論。

事實上，單身男女常因親友的過度關心飽受壓力，尤以大陸過去因一胎化政策，造成男女比例差異讓情況更為嚴峻，因此大陸中科院物理所近年透過科學模型、物理定律研究愛情問題，盼博君一笑。譬如去年情人節時，發表基於單身狗注孤生定理、戀愛能量耗散定律、異地感情衰減定律、單身孤立最穩原則等，得出「天下有情人終將分手」一說。

▲愛情問題往往相當複雜，但中科院物理所希望透過嚴肅的科學模型，解析愛情並博君一笑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

該研究首先定義，「單身狗雖名為狗，實非犬類，是中華民族大家庭裡不可分割的一員」。每年春節來臨之際，常會出現週期性大規模返鄉現象。

報告稱，在此期間，單身狗常因大齡、單身等屬性受到家庭和社會的各方壓力，譬如「房買了嗎？」「車買了嗎？」「賺多少啊？」等大規模殺傷性問題，更有甚者，會遭到「再找不到對象就別回來過年了」這一直戳心靈的威脅。

因此研究列舉大齡青年返鄉期間，通常遇到的瞬時壓力來自年齡、買房、買車、工資、對象等，提出算術模型，得到若上述因子結果低於周遭人平均值，就會受到來自外界巨大壓力的結論。

▲《大齡單身狗返鄉過年期間瞬時壓力激增現象及應對研究》。（圖／大陸中科院物理所）

再來，研究以圖示解析，指出若是影響因子高於平均值的青年，堪稱人生贏家，「不但不會受到外界壓力，反而會給其他人輸出壓力」也符合「秀恩愛招人恨」的普遍社會現象。

報告進一步用熱力學第二定律（熵增原理），將男女單身視為無序狀態下的「熵」，戀愛後為有序狀態下的「熵」，其中需克服的「逆熵」為緣分的倒數，得出「在一起的難度越大，緣分就越小」，並透過計算考量大齡青年因被催婚，相親容易心煩意亂、男女比例差異等，斷定「相親不但起不到積極效果，反而有可能增加相親難度」。

因此該報告得出三個結論，包括一、過年期間大齡青年的瞬時壓力與其年齡、學歷、資產狀況、婚戀狀況密切相關；二、人類在婚戀問題上的一切努力，歸結起來都屬於為了實現有序婚戀匹配這一逆熵增過程，而必須付出的外力；三、過年期間的頻繁相親活動需要對抗的逆熵顯著增大，起不到任何正面效果。

但報告也在最後末文強調，「本文所提模型尚有諸多不足，例如，現階段X房與X對象之間並不是獨立的，而是存在著一種強耦合關係，這在本文中尚未考慮，有待進一步研究」。

▼春節返鄉時親友的壓力常影響單身男女的心情。（圖／取自免費圖庫pakutaso）