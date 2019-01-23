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陳文茜觀光獻策12計　大爆韓國瑜「曾暗戀潘越雲」

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▲▼ 陳文茜獻策高雄觀光12計。（圖／記者洪正達攝）

▲陳文茜向韓國獻策高雄觀光12計，並爆料韓國瑜曾「暗戀潘越雲」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

擔任高雄市2月份觀光大使的資深媒體人陳文茜，向韓國瑜提出12點觀光建議，其中還有項「愛河無人機送球書」、「禿頭時尚節」引起許多人注意，韓國瑜表示，陳文茜在各個領域中都有獨到的見解，也隨時歡迎提供意見，23日在「陳文茜給高雄觀光的情書」記者會中，陳文茜更大爆料「韓國瑜曾暗戀潘越雲」，讓一旁的韓國瑜不知如何是好，笑稱「我已經從兩岸關係談到性關係」。

陳文茜說，他必須要先為高雄的雙語教育請命，也希望韓國瑜要兌現選前證件，希望別讓貧富差距錯過下一代英文學習，也笑稱可舉辦市長英文辯論，韓國瑜則自信的認為，自己的英文應該部會輸給柯文哲，另外，陳文茜也認為禿子時尚節研擬在11月24日舉辦太慢，應該要在夏天辦理才能有效吸引更多觀光客。

陳文茜也說，高雄的冬天的氣候相較北部溫暖，建議也可舉辦自行車賽，路線可從高雄一路騎進恆春，也希望可向國外舉辦煙火購物節，並發放折價卷提振買氣，會後被問到「暗戀潘越雲」一事時，韓國瑜只笑說「陳文茜在講笑話」，觀光局長潘恆旭接著也幫忙澄清，表示韓國瑜原本就認識潘，當初在選前之夜時，原本還想發通告請潘越雲來演唱《最後一夜》，但卻後因對方沒時間而作罷，緊接著又補上一句，「依韓國瑜的個性都是直接來的」。

潘恆旭也說，愛河無人機送情書活動，將會安排瓊瑤大師以及多位在文壇具有一定影響力得作家一起寫情書，並將情書藉由無人機在愛河畔發送，也希望遊客們都能體會到「浪漫愛情城市」。

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關鍵字：陳文茜,韓國瑜,觀光代言人,潘越雲

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